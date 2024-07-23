施政報告2024｜經民聯倡放寬投資移民計劃　指非「打冧」樓市

經民聯建議放寬投資移民計劃，被問到很多國家取消將住宅物業投資包含在投資移民計劃內，為何仍建議港府推動措施。經民聯副主席林健鋒指香港應做領導者，而非跟隨者，香港既然想吸引更多人才，應推出不同招數。他認為將住宅物業投資包含在投資移民計劃內，可方便人才帶同家人來港，在香港成家立室，對安定優才有很大作用。至於計劃會否令樓市上升，林健鋒指「樓市唔可以永遠唔升，買咗樓日日跌會令人失去信心，息都要蝕好大鑊」，只要樓市升勢在控制範圍內，「唔係一日升百分之10幾就得」。

非「打冧」樓市而是「帶旺個市」

另一副主席梁美芬引述以她接觸的人才，很多希望在港落地生根。她直言不應抱持「驚計劃令樓市上升嘅態度，思想唔係咁」。她強調不是「打冧」樓市，而是「帶旺個市」，同時希望透過措施留住人才，為香港作出貢獻。經民聯建議協助專才利用資金到港置業，與內地金融監管部門溝通，若優才可以提供在港購置物業的買賣合同，即可調配國内資金到港置業，加強計劃來港專才的信心。

另外，經民聯副秘書長陸瀚民建議撤銷烈酒稅，打造香港成為國際名酒交易中心，鞏固香港作為國際貿易樞紐的角色，令飲食、旅遊等行業受惠，創造龐大的經濟效益。他又提倡積極發展「演唱會經濟」等盛事經濟，用新辦法主動出擊「搶盛事、搶旅客」，帶動跨產業共同合作提供一站式服務和誘因，如酒店和交通配套、免場地租金，積極與國際巨星洽談在本港舉辦演唱會，爭取更多國際級盛事訪港。他亦建議發展更多類似中環碼頭特色渠蓋的「微景點」，做到「無處不打卡」。