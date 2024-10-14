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2024-10-14 11:26:29

施政報告2024｜議員倡分三階段減烈酒稅 控酒聯盟反對減酒稅

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施政報告2024｜議員倡分三階段減烈酒稅　控酒聯盟反對減酒稅 (資料圖片)

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新一份施政報告將於星期三發表，有酒業界人士期望政府下調烈酒稅。立法會議員李浩然建議三年分階段減少3成、3成和4成烈酒稅，每次減稅後檢視社會影響和經濟效果，控酒聯盟則反對減稅。

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李浩然認為減稅有助貿易行業發展。(資料圖片)

李浩然：減稅有助貿易行業發展

李浩然於港台節目表示，酒稅只佔政府收入0.156%，約7億元，本港的烈酒稅率相對鄰近地區甚至全球都比較高，期望減稅後可培植和創造烈酒交易產業。世衛數據顯示，全球約有2億酒精依賴症患者，主要是遺傳因素，很難看到酒價或消耗量與病症有必然直接關係。他又說，本港當年減紅酒稅後，紅酒銷售量或消耗量沒有突然大增，而是主要流向貿易方面，產生物流、拍賣、品鑒等行業，令香港成為各類型紅酒中心。

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程卓端表示，減稅對公共衛生而言是走回頭路。(資料圖片)

程卓端：公共衛生而言是走回頭路

香港控酒聯盟義務秘書程卓端則表示不同意減低烈酒稅，從公共衛生角度而言是走回頭路，世衛表明減稅是非常重要手段。政府一直推廣預防重於治療，但減稅後肯定多了人喝酒或喝多了酒，對各方面都有負面影響，因此建議維持烈酒稅率。根據政府數據，免紅酒稅後人均飲酒量在2019年至2022年有下降趨勢，她表示該段時間受社會事件和疫情影響，銷售模式有變，反而當局調查數字顯示20202022年期間，15歲以上經常喝酒人士有50多萬、暴飲人士30多萬，質疑當局是否有意識或願意負責減稅後的社會成本。

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