施政報告2024｜郭玲麗倡推廣DSE作考試旅遊　李家超認同DSE是金漆招牌

政府致力將香港打造成國際教育樞紐，民建聯立法會議員郭玲麗建議可大力對外推動中學文憑試(DSE)，可帶動「考試旅遊」。行政長官李家超認同DSE是香港的金漆招牌，不過目前首要是吸引專上教育的學生來港。
行政長官李家超今早到立法會出席施政報告答問會，議員郭玲麗提及現時將香港打造成國際教育樞紐的措施，集中於專上教育，其實DSE亦可成為推動香港成為國際教育樞紐的重要一環。她解釋DSE是國際承認的公開考試中，最尊重中文和中華文化的考試，可以說好中國故事。她認為可將「DSE品牌」推廣到世界，吸引學生就讀DSE課程，甚至是帶動考試旅遊及文化交流。
李家超認同DSE是金漆招牌
李家超回應指十分認同DSE的認受性，其本質優質、可以使用繁體或簡體中文、與文化有關，是香港吸引的「金漆招牌」。不過，他指參考世界著名的國際文憑課程(IB)，之所以成功是因為在不同地方都有課程設計、有教師教導。他舉例即使「一帶一路」國家的學生想考DSE，但當地沒有教育DSE課程的教育體系，也無法執行。李家超形容如果當「男有心、女有意」，結合時就事半功倍，但若「我有心，當地唔設立，就有心冇力」。故此，他認為現階段需實事求事，爭取最大的成功率及回報，吸引多些學生來港就讀專上教育是首位，亦可增加宣傳效應。
吳永嘉冀希望發展「工業旅遊」
工業界立法會議員吳永嘉則希望發展「工業旅遊」，他提及香港的工業故事充分體現獅子山奮鬥精神。而業界已準備就緒，例如在新建的廠房或改建舊廠房時，已建設落地玻璃圍繞生產線，方便向市民介紹工業發展。他認為工業旅遊亦是特色旅遊，問及李家超會否考慮列入旅遊熱點。李家超回應指工業旅遊是值得做，但呼籲業界自身要改革，「一件一件實事辦出嚟，唔好等我地」。若果業界有任何規條需要政府拆牆鬆綁，可以與政府溝通。