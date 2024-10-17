施政報告2024｜郭玲麗倡推廣DSE作考試旅遊　李家超認同DSE是金漆招牌

政府致力將香港打造成國際教育樞紐，民建聯立法會議員郭玲麗建議可大力對外推動中學文憑試(DSE)，可帶動「考試旅遊」。行政長官李家超認同DSE是香港的金漆招牌，不過目前首要是吸引專上教育的學生來港。

行政長官李家超今早到立法會出席施政報告答問會，議員郭玲麗提及現時將香港打造成國際教育樞紐的措施，集中於專上教育，其實DSE亦可成為推動香港成為國際教育樞紐的重要一環。她解釋DSE是國際承認的公開考試中，最尊重中文和中華文化的考試，可以說好中國故事。她認為可將「DSE品牌」推廣到世界，吸引學生就讀DSE課程，甚至是帶動考試旅遊及文化交流。