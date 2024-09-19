施政報告2024｜關注組促方便內地港人投票　容許選民在選舉日前預先投票

香港及內地的交流愈趨頻繁，在內地長期工作、居住、學習及經常頻密往返的香港市民約有30萬人。內地港人投票便利關注組提交施政報告建議書，促請建立特定類別的「內地港人選民」登記冊，容許他們在電子選舉平台投票、郵寄選票，甚至在選舉日前預先投票。

關注組發起人黃炳逢指世界各地都在進行便利投票措施，反問香港強調建設智慧城市，為甚麼做不到措施。他建議第一階段先在內地港人較多的目標城市試行，包括北京、上海和大灣區9個內地城市提供投票便利措施，在目標城市及其周邊地區的內地港人在指定電子平台先註冊登記成為「內地港人選民」；及可先分階段在某幾類特定內地港人群體試行，例如在內地工作的香港公務員、香港學生等。另外，上述目標城市的香港駐當地辦事處可以接受已登記為選民的內地港人，親身去辦事處核實登記為「內地港人選民」，以香港身份證加上回鄉證核實身份。