施政報告2024｜關注組促方便內地港人投票　容許選民在選舉日前預先投票

香港及內地的交流愈趨頻繁，在內地長期工作、居住、學習及經常頻密往返的香港市民約有30萬人。內地港人投票便利關注組提交施政報告建議書，促請建立特定類別的「內地港人選民」登記冊，容許他們在電子選舉平台投票、郵寄選票，甚至在選舉日前預先投票。
關注組發起人黃炳逢指世界各地都在進行便利投票措施，反問香港強調建設智慧城市，為甚麼做不到措施。他建議第一階段先在內地港人較多的目標城市試行，包括北京、上海和大灣區9個內地城市提供投票便利措施，在目標城市及其周邊地區的內地港人在指定電子平台先註冊登記成為「內地港人選民」；及可先分階段在某幾類特定內地港人群體試行，例如在內地工作的香港公務員、香港學生等。另外，上述目標城市的香港駐當地辦事處可以接受已登記為選民的內地港人，親身去辦事處核實登記為「內地港人選民」，以香港身份證加上回鄉證核實身份。
容許內地港人預先投票
關注組建議內地港人選民可利用不同方式投票，包括可在政府預設的電子選舉平台投票，以政府現有的「智方便+」程式核實身份；到目標城市的香港駐當地辦事處在預約安排下，領取特定的郵寄選票，「內地港人選民」當場保密填妥郵寄選票並加以保密封裝，再交給各辦事處送遞到香港選舉事務處點票；由於有港人經常要到內地，在正式選舉日未能在港投票，建議容許他們在選舉日前一或兩周內，提早到香港選舉事務處指定地點預先投票。
現時登記選民須提供在港通常居住地址，黃炳逢指內地港人「冇理由為咗投票，喺香港租個地方 、留個地址，係不切實際」。黃認為應放寬要求，更徹底地釋放數十萬內地港人的愛國愛港力量，體現愛國者治港精神。關注組成員、立法會議員鄧飛希望港府尊重長期在內地居住的港人，建議容許他們提供在港親戚的地址，以滿足要求。他指「成日話唔得唔得，但事在人為，例如而家有容許合資格長者喺內地養老嘅福建計劃、廣東計劃，教育界都有跨校網」。在政府未能落實上述建議下，立法會議員林振昇建議延續上次在立法會及區議會選舉設立邊境投票站的做法，方便內地港人投票。