施政報告2024｜陳茂波料減烈酒稅帶來相連效益　有信心做好低空經濟

《施政報告》提出即時調整烈酒稅，進口價200元或以上的烈酒，200元以上部分稅率由100%大幅減至10%。財政司司長陳茂波表示，政府希望藉此幫助發展烈酒貿易業務，同時促進旅遊、餐飲等高消費活動，能夠帶來相連的效益，推出政策後會再評估成效，相信會有正面影響。

調整烈酒稅有考慮撤紅酒稅情況

陳茂波在《施政報告》政策記者會稱，決定調整烈酒稅率時，有考慮到2008年取消紅酒稅的經驗，包括從貿易角度看，進口紅酒價值雖然上升逾300%，但市場銷量增長僅雙位數字，顯示促進高價值紅酒貿易效果明顯。他續說，當年市民對紅酒的需求只是短暫上升，2013年人均飲酒量已經回復與撤銷稅項前相若。

商務及經濟發展局局長丘應樺補充，政府對往後貿易增長有樂觀估算，日後貿易市場如對烈酒有很大需求，在倉儲或物流成本有調整的同時，稅務減免可帶來平衡，故相信即使貿易量很大，其效益或比倉儲、運輸成本高。

第三季日均旅客人次回復2018年七成

本港早前接連有無人機表演受「太陽風暴」和「電離層閃爍」干擾取消。《施政報告》提出成立「發展低空經濟工作組」，陳茂波被問到如何使市民和機構對無人機重拾信心時，指出低空經濟涉及多方面發展，除表演外亦看到實際應用場景的成功例子，相信總結之前不同經驗後，如發展時有小心謀劃都有信心做得好。

另外，陳茂波指今年第三季日均訪港旅客已回升至12.43萬人次，為2018年同期的七成，而十一黃金周內地旅客同期日均數字為17.38萬人次，回復2018年的八成左右，而8月酒店房間入住率平均為90%，惟受旅客和市民消費模式改變、港元匯率持續較高的影響，零售業總銷貨價值7月和8月均下跌。