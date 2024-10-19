施政報告2024｜黃偉綸稱業界對低空經濟派送外賣有強烈興趣

財政司副司長黃偉綸在施政報告記者會表示，業界對發展低空經濟興趣大，其中對派送外賣有強烈興趣，工作組開會後，將與業界商討，期望今年底前，就適當項目邀請業界及合作夥伴申請。目前本港處於起步階段，如果提供很具體數據包括對將來經濟的貢獻是不切實際，當完成試驗進入量產階段，在有具體項目時，會邀請經濟專家估量經濟效益。

運輸及物流局局長林世雄表示，期望締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，例如透過車隊網頁或手機應用程式，介紹的士種類和收費模式，既方便中東和東盟旅客，亦可為車隊帶來更多商機，達致雙贏。他強調沒有要求的士司機講阿拉伯語，但如果他們能自學，令旅客感到賓至如歸，都是一件美事。至於港鐵和巴士會否有類似安排，當局會與有關機構研究。