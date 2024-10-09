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2024-10-09 17:29:41

施政報告2024｜鼓勵生育8月份誕近3000嬰按年增3.2%　葉兆輝指派錢作用有限促改善家庭住屋

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政府去年《施政報告》提出多項鼓勵生育措施（資料圖片）

政府去年《施政報告》提出多項鼓勵生育措施（資料圖片）

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政府在去年《施政報告》推出鼓勵生育措施，政府至9月已發放約5.2億元的新生嬰兒獎勵金，但若計算懷孕期，今年8月起出生的嬰兒才可能與措施有關，政府回覆指，今年8月共有2,961宗出生登記，按年增約3.2%。學者葉兆輝表示，出生登記上升或與龍年效應有關，但未有下跌已是好事，而派錢鼓勵生育有限，冀政府在《施政報告》改善家庭住屋，對鼓勵結婚和生育更有幫助。

新生嬰兒獎勵金計劃去年10月25日《施政報告》發表當日起接受申請，直至今年9月底，共接獲約26,948宗合資格申請，並已向25,841名申請人發放合共發放約5.2億元的獎勵金，不過，如以280日懷孕期計算，今年7月31日或以前出生嬰兒並非受措施鼓勵所生。

8月份錄2,961宗出生登記

政府發言人回覆《am730》查詢時指，今年8月份的出生登記數字為2,961宗，高出去年8月份2,869宗的約3.2%；而鼓勵生育措施去年10月25日生效至今年9月30日共約11個月內，本港出生登記數字為33,298宗，已高出2022年全年32,952宗約1.1%，暫低於2021年全年38,687宗約14%。

葉兆輝指生育環境仍惡劣

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，去年本地結婚數字較前年大增，但難言8月出生登記上升的原因，「係經濟誘因，定係龍年效應？……（上升3%）唔可以話係好好嘅signal（訊號），但出生率冇繼續跌，已係好事」。但他說，本地人仍然是遲婚和少結婚，生育的客觀環境仍然惡劣，尚未樂觀。

他又說，兩萬元的新生嬰兒獎勵金作用不大，對於新生家庭只算是「大利市」，並推測今年有至少3萬嬰兒即使沒有鼓勵金亦會出生，變相已白派6億元，餘下受措施刺激出生的平均成本則會很高。他指出，住屋是年輕家庭生育的重要考慮，建議《施政報告》應著墨年輕人的家庭住屋問題，以達鼓勵生育之效，「（年輕家庭）生育嘅前提係結婚，而結婚嘅前提係住屋……考慮喺住屋size（面積）著墨」。

去年《施政報告》推出多項鼓勵生育措施（資料圖片）

去年《施政報告》推出多項鼓勵生育措施（資料圖片）

林琳促加強托兒兒童醫療配套

關注生育政策的立法會議員林琳表示，出生登記上升值得高興，相信鼓勵措施已引起不少夫婦討論生育，相信效用會慢慢發揮，「有啲人都試幾次先得（懷孕）」。

她又指，政府推動政策的主動性很強，去年《施政報告》在稅務寬減和居屋抽籤上均有鼓勵生育措施，今年應加強托兒、兒童醫療等配套，以及加強婦女健康資訊，「應該係同性教育一齊教，如何保護自己身體，認識子宮嘅功能，唔係淨係講sexual intercourse（性交），到想生仔時發現乜都唔知」，並結合社區醫療，向婦女提供由青春期、生育期、更年期至老年期的婦女健康資訊。

林琳續指，政府亦應考慮輔助生育措施，強調「凍卵」並非鼓勵婦女遲生育，作用形同「買保險」，「儲卵是萬一去到四十歲（卵子）唔得，仲有卵用，就係保險作用」，呼籲政府放棄保守思維。

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去年《施政報告》推出多項鼓勵生育措施（資料圖片）

去年《施政報告》推出多項鼓勵生育措施（資料圖片）

歷年出生登記數字

年份 出生登記數字
2016 60,372宗
2017 56,919宗
2018 54,356宗
2019 53,173宗
2020 41,958宗
2021 38,687宗
2022 32,952宗
2023年10月25日至2024年9月30日 33,298宗

今年7月及8月出生登記數字

月份 出生登記數字（按年增幅）
7月 2,984宗（+10.9%）
8月 2,961宗（+3.2%）

資料來源︰政府

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