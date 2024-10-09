施政報告2024｜鼓勵生育8月份誕近3000嬰按年增3.2%　葉兆輝指派錢作用有限促改善家庭住屋

政府在去年《施政報告》推出鼓勵生育措施，政府至9月已發放約5.2億元的新生嬰兒獎勵金，但若計算懷孕期，今年8月起出生的嬰兒才可能與措施有關，政府回覆指，今年8月共有2,961宗出生登記，按年增約3.2%。學者葉兆輝表示，出生登記上升或與龍年效應有關，但未有下跌已是好事，而派錢鼓勵生育有限，冀政府在《施政報告》改善家庭住屋，對鼓勵結婚和生育更有幫助。

新生嬰兒獎勵金計劃去年10月25日《施政報告》發表當日起接受申請，直至今年9月底，共接獲約26,948宗合資格申請，並已向25,841名申請人發放合共發放約5.2億元的獎勵金，不過，如以280日懷孕期計算，今年7月31日或以前出生嬰兒並非受措施鼓勵所生。

8月份錄2,961宗出生登記

政府發言人回覆《am730》查詢時指，今年8月份的出生登記數字為2,961宗，高出去年8月份2,869宗的約3.2%；而鼓勵生育措施去年10月25日生效至今年9月30日共約11個月內，本港出生登記數字為33,298宗，已高出2022年全年32,952宗約1.1%，暫低於2021年全年38,687宗約14%。

葉兆輝指生育環境仍惡劣

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，去年本地結婚數字較前年大增，但難言8月出生登記上升的原因，「係經濟誘因，定係龍年效應？……（上升3%）唔可以話係好好嘅signal（訊號），但出生率冇繼續跌，已係好事」。但他說，本地人仍然是遲婚和少結婚，生育的客觀環境仍然惡劣，尚未樂觀。

他又說，兩萬元的新生嬰兒獎勵金作用不大，對於新生家庭只算是「大利市」，並推測今年有至少3萬嬰兒即使沒有鼓勵金亦會出生，變相已白派6億元，餘下受措施刺激出生的平均成本則會很高。他指出，住屋是年輕家庭生育的重要考慮，建議《施政報告》應著墨年輕人的家庭住屋問題，以達鼓勵生育之效，「（年輕家庭）生育嘅前提係結婚，而結婚嘅前提係住屋……考慮喺住屋size（面積）著墨」。