施政報告2024｜10月16日發表　李家超到黃大仙冀了解基層醫療成績

行政長官李家超表示，會在10月16日發表新一份《施政報告》。 李家超今早落區視察市民的生活狀況及為《施政報告》做諮詢，包括到訪中醫服務中心、地區康健中心、社區藥房及酒樓。他總結時提到，與100位長者和關愛隊成員飲早茶，感覺到鄰里之間感情越來越濃厚，很多長者都感受到關愛關懷，令他感到鼓舞，而他最希望見到的是市民守望相助，虛寒問暖。李家超又指出，聽到不同市民在很多方面給予的意見，也認同政府的施政方向，鼓勵他繼續努力，有助撰寫《施政報告》及政策的優次。



李家超表示，地區康健中心得到市民認同，有助病向淺中醫，及早識別慢性疾病，目前已有29萬人登記成為會員，預期會有更多人加入。他指出，使用基層醫療設施服務的人士7成都是長者，主要查詢身體狀況及聽取有關慢病的意見，他們對自己的身體狀況更有信心，他們亦對社區配藥服務感到滿意，認為藥費便宜，李家超說，政府會繼續加大相關資助。