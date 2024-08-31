施永青倡商廈改建合法劏房　社協指助安置劣質劏房租戶

社協︰可提供高質素市區單位 社區組織協會副主任施麗珊向《am730》表示，政府計劃規管劏房，若可改裝商廈作住宅單位，可於短期內增加供應，配合取締劣質劏房單位，安置有關租戶，而若改裝商廈單位作過渡屋，亦可提供較多質素高的市區單位，但業主需要處理商廈沒有煮食設施和獨立廁所的問題，而現時有整幢改裝的工廈過渡屋，但商廈整幢改裝住宅較難，亦需考慮管理問題。 立法會議員梁文廣向《am730》認為，改建商廈作劏房或過渡性房屋有很大制肘，現時商廈工契不容許改建成住宅，而建築物條例對住宅和非住宅在走火通道、消防系統、中央冷氣和抽風系統等的要求不同，改裝商廈成住宅難度或較高，亦涉較大開支。

梁文廣指應以簡屋應付劏房問題 政府在疫情間曾推出先導計劃資助酒店和賓館房間作為過渡性房屋，梁文廣亦指，政府可以考慮以先導計劃方式，考慮容許個別商廈項目改建成過渡屋，再交由機構營運。他又指，政府若選擇「拆牆鬆綁」，或需一併放寬工廈改裝住宅，需要有較強的理據說服公眾，「地契條款比較困難，即使工廈劏房做得好靚都唔得」，而政府仍應以簡約公屋、過渡屋解決劏房問題，不應鼓勵私人市場增加合格劏房，「唔係因為唔夠住，就想多啲人住劏房」。 翻查資料，港府2021年推出先導計劃，資助使用酒店和賓館房間改為過渡性房屋，在兩年多時間內批出9個項目，涉816個房間，計劃於去年12月結束。 《am730》正向房屋署及發展局就商廈改建劏房及過渡性房屋的建議查詢，正待回覆。