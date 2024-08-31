施永青倡商廈改建合法劏房　社協指助安置劣質劏房租戶

特首李家超預料將在《施政報告》中交代規管劏房建議。中原地產創辦人施永青日前指，現時商廈空置率高達15%，倡議政府容許業主將空置寫字樓改建合法劏房。社區組織協會副主任施麗珊認為，政府未來需要大量單位安置劣質劏房租戶，改裝商廈可提供較多質素高的市區過渡屋，惟憂慮煮食與洗手間配套不足。立法會議員梁文廣認為，改裝商廈有較多法律制肘，政府可考慮以先導計劃形式試行。
記者︰曾偉龍
香港現有約11萬個劏房單位，居住環境惡劣，特首李家超10月發表的《施政報告》預料會推出規管劏房的措施。中原地產創辦人施永青日前撰文指，商廈空置率高達15%，倡議政府容許業主將空置寫字樓改建合法劏房。施永青表示，現時非甲級寫字樓呎租為逾20元，低於住宅呎租的30至40元，故業主有誘因將商廈改建成符合消防安全與衞生基本要求的合法劏房，建議政府容許破例改裝。
社協︰可提供高質素市區單位
社區組織協會副主任施麗珊向《am730》表示，政府計劃規管劏房，若可改裝商廈作住宅單位，可於短期內增加供應，配合取締劣質劏房單位，安置有關租戶，而若改裝商廈單位作過渡屋，亦可提供較多質素高的市區單位，但業主需要處理商廈沒有煮食設施和獨立廁所的問題，而現時有整幢改裝的工廈過渡屋，但商廈整幢改裝住宅較難，亦需考慮管理問題。
立法會議員梁文廣向《am730》認為，改建商廈作劏房或過渡性房屋有很大制肘，現時商廈工契不容許改建成住宅，而建築物條例對住宅和非住宅在走火通道、消防系統、中央冷氣和抽風系統等的要求不同，改裝商廈成住宅難度或較高，亦涉較大開支。
梁文廣指應以簡屋應付劏房問題
政府在疫情間曾推出先導計劃資助酒店和賓館房間作為過渡性房屋，梁文廣亦指，政府可以考慮以先導計劃方式，考慮容許個別商廈項目改建成過渡屋，再交由機構營運。他又指，政府若選擇「拆牆鬆綁」，或需一併放寬工廈改裝住宅，需要有較強的理據說服公眾，「地契條款比較困難，即使工廈劏房做得好靚都唔得」，而政府仍應以簡約公屋、過渡屋解決劏房問題，不應鼓勵私人市場增加合格劏房，「唔係因為唔夠住，就想多啲人住劏房」。
翻查資料，港府2021年推出先導計劃，資助使用酒店和賓館房間改為過渡性房屋，在兩年多時間內批出9個項目，涉816個房間，計劃於去年12月結束。
《am730》正向房屋署及發展局就商廈改建劏房及過渡性房屋的建議查詢，正待回覆。