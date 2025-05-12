施永青父女談家庭相處之道 密切溝通維繫家人關係根本

家是每個人出生成長的地方，亦是社會基本單位。作為第一個接觸到的環境，家庭環境可影響孩子一生。中原集團主席兼創辦人施永青與長女利嘉閣地產及集團子公司主席施慧勤，早前分享家人之間相處之道。施永青談及與子女的溝通方法時透露，當遇上重大問題意見不合時，手寫信是一個良好避免爭執的方法。

施永青認為，人生有很多快樂由家庭產生，家人之間互相理解及密切的關懷，能產生幸福感。施慧勤則指，因工作每周會在職場上與父親見面，見面和溝通的機會比較多，亦因此更了解父親；坦言常談及的只是工作內容，或會忽略關心對方日常生活。為了保持良好的互動，施慧勤稱在成家後，會定期帶同子女與父母聚會，例如在女兒生日帶其回家「過夜」，翌日再一家人一同行山，這除可維繫家人之間關係，亦藉此讓下一代接觸大自然、鍛煉體力和吃苦能力，對健康及身心發展皆有裨益。

對此施永青表示：「有見面、有互動，才可以有密切關係」，又透露一直會對後輩保持互動習慣，如子女小時候已設立每星期的「家庭時間」，讓成員自選一個題目討論，不論大事或小事。他忍俊不禁謂，幼女曾提出的題目是「為甚麼爸爸在客廳放屁，這麼快就會在自己房間也聞得到？」他藉此向其解釋分子產生碰撞，讓味道在空氣中傳遞的原理。

現代因智能電話，不少人即使與家人聚會也會用手機；施慧勤認為在家中或聚會時應盡量放下手機，是維繫關係的關鍵；又指若日常難有相處時間，可與家人一同去旅行。施永青認同想法，指去旅行是「被迫一起」，但就不要把行程編排過密。