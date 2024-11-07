施永青獲樹仁大學頒授榮譽博士學位 11.29與「港版德蘭修女」同領受

香港樹仁大學將於11月29日舉行的第50屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向1,046位本科生和研究生頒授學位，及向在九龍城寨服務超過20年的「港版德蘭修女」潘靈卓博士（Jacqueline Pullinger）頒授榮譽社會科學博士，以及向中原集團、中原地產及《am730》創辦人施永青授予榮譽工商管理學博士學位，以表彰他們對香港社會的重要貢獻和正面影響。

施永青與員工共享企業成果 名下創立慈善基金 樹仁大學介紹，施永青在1978年創辦中原地產，集團業務至今遍及全國過百城市，聘請近4萬員工，是行內最具規模的房地產代理之一。施永青營商手法別樹一格，多年前於集團實行「333制」，讓員工、股東和公司平均分配利潤，與員工共享企業成果。此外，在網絡仍未盛行的年代，中原地產便率先利用互聯網及電子地圖向消費者提供實用的地產訊息，大大提升市場透明度。至2005年，施先生創辦本港第三份免費報章《am730》，在個人專欄《C觀點》深入淺出地分享其營商智慧、管理哲學，以至對市場變化的獨到分析，啟發讀者思考。 此外，施永青為人樂善好施，2008年將市值數十億的中原地產、中原中國等三家公司的股份全數注入名下的慈善基金「施永青基金」，至2010年進一步將大部分《am730》股份撥入基金。基金一方面致力推動內地農村發展，同時為香港基層家庭及弱勢社群提供援助，每年資助超過100個項目。施永青公務繁忙依然心繫社會，先後出任策略發展委員會、經濟機遇委員會、消費者委員會、醫院管治委員會等機構的成員，堪為社會領袖的表率。