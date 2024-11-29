施永青獲樹仁大學頒授榮譽博士　寄語勿為讀書幾年而驕傲自滿 (有片)

施永青獲樹仁大學頒授榮譽博士 寄語勿為讀書幾年而驕傲自滿 (蘇文傑攝)

樹仁大學今日向中原集團創辦人施永青及「港版德蘭修女」潘靈卓（Jacqueline Pullinger）頒授榮譽博士。施永青寄語同學勿為在學校讀書幾年而驕傲自滿，要明白人類掌握的知識是經過祖先積累，鼓勵同學繼續傳承知識。潘靈卓則鼓勵學生無論順境逆境，都可以發揮影響力改變周遭的人。

施永青獲頒榮譽工商管理學博士 獲頒榮譽工商管理學博士的施永青感到很榮幸，他形容這個榮銜高不可攀，實在受之有愧。他致辭時分享對「何為知識」的看法，哲學家柏拉圖說知識是回憶，施對這句話起初百思不得其解，因為在直覺中知識是學回來的，未學過的知識可如何去回憶？ 然而，施指隨著年齡的增長，覺得柏拉圖的說法不無道理。他發現學習並非獲得知識的可靠途徑，無論怎樣努力去學習，也學不會他腦系統未具掌握能力的知識。就如豬腦裏無語言系統，就永遠學不會講話。人天生具備掌握知識的能力，是因為祖先在逾百萬年的進化過程中，逐步掌握宇宙的基本規律，慢慢打造與宇宙成一體的腦神經網絡系統。在體會事物的真諦時常會有恍然大悟的感覺，就是今世的生活經驗，突然喚醒了「前世」已掌握的理念知識。故此，今天掌握的知識，大部分都不是自己學會，而是祖先花上逾百萬年的生活體現以積累。施永青指大家不要因為在學校讀了幾年書，就以為自己多麼了不起。 有些人會把身體說成是一副臭皮囊，說成是人生的負累。施永青指連同這副皮囊共存的，是祖先賦予的求生與繁殖意志。沒有這兩項意志的驅動，人生就失去動力，既沒法存活亦無法繁衍後代。那祖先用生命換回來的知識，就沒法化成基因傳承下去。他總結我們的「臭皮囊」是求生與繁衍意志的歸宿，可不要看扁它，人類的文明史就是這兩項意志的體現。沒有這副「臭皮囊」，人類是不會打造出這麼偉大的事業的。

「港版德蘭修女」獲頒榮譽社會科學博士 另外，在九龍城寨服務超過20年的「港版德蘭修女」潘靈卓獲頒榮譽社會科學博士。潘靈卓致辭指對於這份榮譽感到有點矛盾，擔心若沉迷於驕傲、名聲和世間的榮耀，會失去真正渴慕能在永恆中得到的獎賞，就是聽到耶穌對她說「做得好，你這又良善又忠心的僕人。」 在1966年，年僅22歲的潘靈卓從英國隻身來港宣教。她憶述當年口袋裡只有10英鎊，抵達香港時剛發生文化大革命和暴亂，每一街頭都有許多需要，令她不知所措。她在學校教授音樂以維持生計，並利用空閒時間，在九龍城寨接觸貧苦的人群，包括有些年僅14歲就賣身作性奴隸的少女，以及看管她們的老婦，而他們的手背滿是針痕。年輕人沒有消遣的地方，於是她開始成立青年俱樂部，與他們交朋友，逐一幫助他們。 將近60年過去，去年有一位女士探訪潘靈卓，感謝她當年拯救因吸毒倒在街頭的父親。潘靈卓指事實上已記不起他是誰，她總是把人帶回家，現在也有幾百人住在院舍裡。可是，這位女士卻在40年後致謝，她稱這一切為「意外的回報」或「不配得的回報」。她鼓勵學生無論身處順境或逆境，影響身邊的人才是至為重要。有時或會有人致謝，有時卻不會；有時或會看到成果，有時卻不會，但觸碰到的人總是值得的。

施永青：人要識得為自己畀分，唔好只睇人哋點畀分 在頒授儀式後，施永青接受傳媒訪問，他指自小學三年級起已經成績差，他指一直研究為甚麼分數差，領悟到原來是老師「畀錯分」，「我識嘅嘢佢冇問，佢問嘅我就認為唔重要，遲早識，唔使死記硬背」。他學懂「人要識得為自己畀分，唔好只睇人哋點畀分」。施永青無因為成績差而氣餒，而是尋求感興趣的知識。業務繁多，施永青分享時間管理並非填滿所有空格，最好的方法是「留白」，讓自己有時間「發白日夢」以發揮創意」 被問到今日有否慶祝活動，施永青分享女兒送了一包糖，緣於女兒生日時，施永青指「過好生日，不如過好生活」，送了包砂糖給她，「食吓都甜甜哋」，今日女兒則「回禮」。

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