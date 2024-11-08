施永青獲頒授榮譽博士學位 仁大：樂善好施 心繫社會

香港樹仁大學將於本月29日舉行第50屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，將向逾千名本科生和研究生頒授學位；並向中原集團及本地免費報章《am730》創辦人施永青頒授榮譽工商管理學博士學位，以及向有「港版德蘭修女」之稱的潘靈卓博士(Jacqueline Pullinger)頒授榮譽社會科學博士，表彰他們對香港社會的重要貢獻。 樹仁大學介紹，施永青在1978年創辦中原地產，集團業務至今遍及全國過百城市，聘請近4萬員工，是行內最具規模的房地產代理之一。施永青營商手法別樹一格，多年前於集團實行「333制」，與員工共享企業成果。至2005年，他創辦本港第三份免費報章《am730》，在個人專欄《C觀點》深入淺出地分享其營商智慧、管理哲學等，啟發讀者思考。

此外，施永青為人樂善好施，2008年將市值數十億的中原地產、中原中國等三家公司的股份全數注入名下的慈善基金「施永青基金」，至2010年進一步將大部分《am730》股份撥入基金。基金每年資助超過100個項目。施永青公務繁忙依然心繫社會，先後出任策略發展委員會、經濟機遇委員會等機構的成員，堪為社會領袖的表率。 施永青接受本報記者訪問時形容獲頒授博士學位是「受之有愧」。他憶述兒時學習成績不好，是壞孩子；惟對學習依然很感興趣，未有停止探索宇宙奧秘。他寄語青年人要懂得衡量和評估自己，而不僅僅著眼於分數。