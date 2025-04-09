施永青談財富與文化傳承心得 忌教子女炒股 要知慳識儉

中原集團創辦人施永青日前獲樹仁大學頒授榮譽博士學位，他昨重返校園，出席由樹仁大學舉辦的「樹仁講堂」，分享自己對「財富與文化傳承」的看法。施永青分享了當初成立中原家族辦公室的原因及當中機遇。此外，他亦談及子女教育心得，認為最重要是教育女子知慳識儉，勿年紀輕輕就教導他們炒股。

中原集團去年成立中原家族辦公室。施永青憶述，當初是出於自己家族的需要，並希望作慈善用途。後來邀請身邊的朋友加入，故其家族辦公室由最初的只服侍單一家族，到發展成為多個家族的家族辦公室。他表示，香港作為國際金融中心，其中一個功能就是幫助內地第一代富起來的人管理和保存財富，「這對他們而言是新需要，是香港可以發揮功能的地方。」

施永青認為，香港要發展家族辦公室，離不開中國政府的支持。他舉例，現時部分高才通在內地有錢，但未必置業，內地政府可考慮允許在當地賺到錢的人，把若干比例轉做離岸人民幣，而附加條件是先在香港置業或購買股票。其次亦可考慮讓香港證監做上市批核。 教導子女要壓抑眼前快樂 施永青又分享到，當初成立家族基金，要設計章程，例如具體要做些甚麼。當中包括有部分是教育基金，有些用作創業撥款，有些用作研究學問撥款，有些用作鼓勵結婚撥款。他舉例，每個子女都有一個戶口，結婚便可以提款買樓，「生仔可以分多一份，再生一個就分多啲」。

有錢家族可成立家族辦公室管理財富，對於一般家庭如何培養子女的理財觀念，施永青不贊成父母在子女年幼時便教導他們炒股，並強調「唯一同仔女講的是，最緊要知慳識儉，先可以積累財富。」他強調，最先教導的是壓抑眼前快樂。他憶述，當年大女兒是以一級榮譽畢業於名牌大學，但當時月薪只有萬多元，過試用期後加了一千元就很開心。原來女兒當時用的洗髮水不合用，但當時的人工不容許她轉用另一款洗頭水，加薪便如願以償。 重視與子女溝通 定期開家庭會議 施永青又提到，自己重視與子女溝通。他認為，不少父母在子女進入反叛期後便缺乏溝通，而他認為溝通很重要，即使子女踏入反叛期，仍會定期召開家庭會議，讓子女分享感興趣的題目。例如兒子就進行資料搜集，證明「打機不影響學業」。