施羅德倡退休組合加入另類投資

強積金的基金投資的資產類別及比例均有嚴格安排，對於對沖基金、保險相連證券及私募股權等的另類投資，大眾一般認為風險及波動性高，亦不是強積金的可投資範圍。不過基金公司施羅德投資反而認為，在退休組合中加入另類投資，反而有利獲得長遠及穩定的投資收益，因為部分另類投資的表現與市場周期關連性低，在市況低迷如新冠肺炎疫情下，反而對退休組合有正面作用。該行指，曾向監管機構反映過相關認見，並建議一般投資者的退休組合中，納入10%至15%的另類投資比例。

施羅德今年中出爐的《香港2024年退休調查》已顯示59%投資者有興趣將「另類投資」納入其退休金投資組合中；53%未退休港人已經持有最少一種「另類投資」類別。

施羅德投資香港退休業務總監劉以浩表示，不少國家的退休金計劃均已納入另類投資，如加拿大退休金計劃(CPP)中，有四成比例可買賣另類投資；澳洲的僱員退休金制度Super可投資35%；美國有意將相關比例由25%增至35%；新加坡亦已有10%至15%退休金投放另類投資。

可先納入10%至15%

另類投資的範圍很廣，而最受港人熟悉的包括加密貨幣、房地產、數碼資產及大宗商品等。劉以浩指，由於部分另類投資涉及買賣鎖定期，並非每日可以交投，加上要視乎投資者風險胃納以揀選適合的投資類別，因此市場普遍希望以基金形式投資。他建議退休組合中，納入10%至15%另類投資，倘比例再增加或會影響組合波動性，宜由基金管理。