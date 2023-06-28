旁觀學生見校園欺凌不敢介入 研究︰校方訂處理機制增舉報者信心

網絡社群活躍，加劇香港校園欺凌問題，除加害者者與被欺凌者外，其他學生在事件多擔任旁觀者角色。有民間智庫的研究發現，大多學生認為貿然介入欺凌事件會令事情更複雜，亦提到學校提供關於處理欺凌的相關資訊不足，老師亦不懂如何處理問題。研究員認為學校可利用講座時間，預先教授學生基礎心理輔導與衝突調解技巧，並訂立清晰欺凌處理機制，讓旁觀者發現事件時可明白如何支援。

民間智庫MWYO早前舉行「欺『零』何時」作品收集活動，了解青少年對欺凌看法，透過活動與當中26名中學生作焦點小組訪談，了解他們目擊校園欺凌時的反應，以及探討他們選擇是否伸出援手時的顧慮。研究發現學生指欺凌成因複雜，自身調解能力有限，更認為貿然介入只會令事情惡化，不願與欺凌者有正面衝突。

旁觀者多採取較被動態度，並待受害者求助後才伸出援手，若未能幫助受害者，卻又會出現內疚、焦慮等負面情緒，更有受訪者表示負面情緒會持續擴大，之後仍難以釋懷。

另有不少受訪學生表示，學校提供調解欺凌相關資訊不足，社工的作用亦有限；指出老師亦缺乏處理欺凌相關的訓練，以致在收到舉報後不知道該如何處理，這容易讓學生誤以為校方不重視欺凌問題，影響學生求助意願。MWYO研究員陳宇謙強調若學校重視欺凌舉報，會增加學生舉報求助的信心。