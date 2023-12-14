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2023-12-14 04:31:53
日報

旅客反彈2495%冠全球 百大旅遊城市 港回升排17

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百大旅遊城市排名本港重返二十大。(路透社)

英國市場調查諮詢公司「歐睿國際」(Euromonitor International)公布2023年全球百大最受旅客歡迎城市，巴黎連續3年居首。本港在2020年新冠疫情後一度由連續9年位列榜首變成跌出二十大，今年大升19級重上第17位，並且是國際旅客人次反彈幅度最大城市，達2,495%。

該指數根據各城市6個範疇共55項指標，包括旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策、永續發展、經濟表現以及衛生和安全等範疇評分。報告提到，2023年全球旅遊復甦的重要因素，是各國解除防疫措施以及中國旅客回歸。

2023年全球百大最受旅客歡迎城市

2023年全球百大最受旅客歡迎城市

巴黎連續3年居首 明年奧運吸客

歐洲在今年排名佔據主導地位，前20名有12個是歐洲城市，前100名則有63個，報告指歐洲排名高企是因「快節奏的城市化，與採用了廣泛的技術」，包括旅客所需的高速網路、靈活的預訂選項及遠端工作空間。巴黎連續3年名列首位，2023年估計有1,500萬人次國際旅客到訪，料明年隨著奧運在巴黎舉行而再升溫。

東京首晉十大列第4

在亞洲城巿中，東京排名最高，排名第4，是東京首次晉身十大，受惠於日圓疲弱及防疫政策放寬等；其次是新加坡及首爾，分別排第11及14。另一日本城市大阪則排第16。截至2019年，本港連續9年名列首位，但從2020年開始因評分標準變化等因素，歐洲城巿一枝獨秀。報告指，本港是2022年底最後取消疫情限制措施的主要城市之一，而2023年的國際入境遊客人次增幅是各大城市中最大，達2,495%，其次是曼谷的142%。

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