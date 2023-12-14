旅客反彈2495%冠全球 百大旅遊城市 港回升排17

巴黎連續3年居首 明年奧運吸客

歐洲在今年排名佔據主導地位，前20名有12個是歐洲城市，前100名則有63個，報告指歐洲排名高企是因「快節奏的城市化，與採用了廣泛的技術」，包括旅客所需的高速網路、靈活的預訂選項及遠端工作空間。巴黎連續3年名列首位，2023年估計有1,500萬人次國際旅客到訪，料明年隨著奧運在巴黎舉行而再升溫。

東京首晉十大列第4

在亞洲城巿中，東京排名最高，排名第4，是東京首次晉身十大，受惠於日圓疲弱及防疫政策放寬等；其次是新加坡及首爾，分別排第11及14。另一日本城市大阪則排第16。截至2019年，本港連續9年名列首位，但從2020年開始因評分標準變化等因素，歐洲城巿一枝獨秀。報告指，本港是2022年底最後取消疫情限制措施的主要城市之一，而2023年的國際入境遊客人次增幅是各大城市中最大，達2,495%，其次是曼谷的142%。