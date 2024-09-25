旅客攜生肉入境個案倍增 誤以為汆水後可過關

隨着疫後通關，港人北上消費成大趨勢，惟市民不熟法例而攜帶受規管食物入境的數字亦大幅上升。海關表示，違規進口的食物包括生肉及雞蛋；有市民誤以為汆水或以真空包裝受管制食物可以入境。
根據海關數字顯示，去年「旅客渠道」的非法進口食物案件共有1,019宗，其中進口未經煮熟的肉類有467宗，家禽及蛋類分別有434宗及118宗。至於今年，截至8月已經錄得1,324宗，與去年同期相比增加一倍。其中未經煮熟得的肉類大幅增至817宗，進口雞蛋有374宗，至於家禽則有下跌趨勢，錄得133宗。
海關陸路邊境口岸科副總指揮官(二）李麗儀表示，一般旅客以隨身行理攜帶食物入境，有人以行理箱盛載生肉，而生肉僅以膠袋盛載；有人以手拉車盛載雞隻；有人以背囊盛載雞蛋。其運輸及儲存條件均不理想，造成食安風險。
旅客以為真空或錫紙包裝可「過骨」
她續指，一般涉案人士並無特別的收藏食物的方法，估計是不清楚法例要求或被誤導。有旅客誤以為以特別的方法如真空或錫紙包裝，又或者汆水，便可以攜帶入境。李麗儀指，今年的案件中，近半涉案人士報稱退休人士或家庭主婦。
食安中心風險管理科食物進/出口組衞生總督察鄧耀恒表示，食安中心會與海關交換情報，不時在各個管制站聯合執法，並安排檢疫偵緝犬在各個陸路邊境管制站協助執勤。