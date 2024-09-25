旅客攜生肉入境個案倍增 誤以為汆水後可過關

隨着疫後通關，港人北上消費成大趨勢，惟市民不熟法例而攜帶受規管食物入境的數字亦大幅上升。海關表示，違規進口的食物包括生肉及雞蛋；有市民誤以為汆水或以真空包裝受管制食物可以入境。

根據海關數字顯示，去年「旅客渠道」的非法進口食物案件共有1,019宗，其中進口未經煮熟的肉類有467宗，家禽及蛋類分別有434宗及118宗。至於今年，截至8月已經錄得1,324宗，與去年同期相比增加一倍。其中未經煮熟得的肉類大幅增至817宗，進口雞蛋有374宗，至於家禽則有下跌趨勢，錄得133宗。