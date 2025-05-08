旅客新鮮感降 電車謀新玩法 推叮叮旗袍遊 研美食路線 冀創獨特旅遊體驗

走在港島街道上，耳邊不時傳來電車「叮叮」聲響……逾百年歷史的電車除了是交通工具、港人享受慢活生活的好去處外，坐在電車上層車廂穿梭於港島鬧市亦深受遊客喜愛。為求讓旅客對電車體驗保持新鮮感，提升對其旅遊產品的興趣，香港電車市場商務及品牌總監張永恒指，必須在同一條路軌上加入新玩法，如推出「旗袍遊」、研究美食主題路線，並在開發不同地區客源的同時，繼續照顧港人的喜好及需要。 文：李朗僑、攝：林俊源

香港電車於去年迎來「投入服務120周年」，雖有逾百年歷史，但該公司近十年才積極推動旅遊化。自2016年起，香港電車推出「電車全景遊」旅遊產品(票價成人180元、小童110元)，讓遊人乘坐古雅開篷電車穿梭港島，並伴以不同語言導賞服務，深度認識香港。 突破「三個三 vs 180蚊」困局 疫情3年阻礙不同行業運作，旅遊產品首當其衝，電車全景遊在2020年起取消，直至2023年10月重新投入服務。香港電車旅遊及合作主管黃盈慧指，產品自重新投入服務後，每月接待逾千人至幾千人，若是冬季或元旦等節日，客人數目會更多，旅客數大約回復至疫情前七成，最多旅客來至台灣(佔25%至30%)，其次則是內地客(佔25%)。 回顧疫後的市場反應變化，張永恒分析，「唔計疫情幾年(電車全景遊)都出咗接近9年」，旅客對電車的新鮮感下降；雖然團隊去年開始推出各種活動把旅客數回復至七成，但電車作為香港最便宜的交通工具，要改變旅客「電車只是一個普通的交通工具」和本地人「我三個三(3.3元)都坐到電車，點解要用180蚊去買個依個行程？」的想法，仍是團隊最大挑戰。

與旗袍店聯乘 推全新主題 黃盈慧補充，香港電車於5月起與旗袍店嫣裳記合作，推出「叮叮旗袍遊」套票(每張港幣580元)，遊人可租借一件旗袍或長衫，身穿傳統服裝參與一小時觀光之旅，服裝可於翌日歸還；香港電車亦正設計港島打卡點的小地圖，讓客人在觀光一小時後，仍可穿著服裝周圍去打卡。 黃盈慧又透露，團隊正研究推出以「香港美食」為主題的新旅遊路線，希望做到「車一到站就即有人送啲蛋撻、菠蘿包、魚蛋上車」，更打算開發一些禁區相關的旅遊產品，盼帶旅客進入須許可的地方，詳情仍在研究中。

旅客求獨特旅遊體驗 新元素要精準 張永恒指，現時旅客希望獲得獨特的旅遊體驗，「 你(體驗)一定要好獨特，唔係遊客就自己去做」；而香港電車有別一般旅遊景點可獨自存在，電車必須與不同品牌、酒店和商戶合作，以延長旅遊體驗，增加電車旅遊產品的價值。 他認為「元素融入得合理」，如旗袍遊針對的是坊間有旗袍租借服務，旅客卻不知哪裡影靚相；美食主題旅遊路線則旨在為遊客，提供省時便捷的美食體驗，免去自行搜尋及排隊的麻煩；如此才可把電車打造成具獨特體驗的景點，他的目標是「有無合作夥伴，最終都係想做啲獨特嘅體驗出嚟」。