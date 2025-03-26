旅客日本飛抵香港始發現行李未有上機　香港航空確認事件致歉

旅客乘飛機外遊通常都會有寄艙行李，不過有在日本回港的乘客，在抵達香港國際機場的行李認領大堂，始發現行李未有隨她回港，批評航空公司事前未有告知。涉事的香港航空回覆《am730》確認事件，現已安排未能隨該航班回港的行李運回香港，但未有回應事件原因和受影響人數等。

事主：咁樣真係okay嗎？

有香港航空乘客昨日(25日)在社交網站表示，當日乘搭航班HX691從日本北海道札幌市返回香港，可是她在本港機場入境後，在行李認領大堂的行李輸送帶上發現航空公司放置有一張名單，羅列25名乘客名稱並要求他們聯絡地勤職員，她及後才知悉其行李未有隨航班付運回港。

事主在帖文引述香港航空地勤職員解釋，因航班臨時更改飛機型號，因此行李未有上機，批評「將乘客的行李係沒告知情況下留係(喺)北海道，咁樣真係okay嗎？」她又稱，行李內有一些急凍食品，認為如果在日本能夠獲航空公司預早通知，便可以先從行李取出該等食品。

香港航空：行李安排翌日運回港

香港航空回覆《am730》查詢稱，現已安排未能隨昨日HX691航班回港的個別行李，經今日(26日)航班運回香港，並盡快送至乘客指定的地點，又對造成乘客不便深表歉意。不過，香港航空未有回應事件原因和受影響人數等。翻查Flightrader24網站，涉事航班昨日下午4時43分在札幌新千歲機場起飛，較原定時間遲約一小時。