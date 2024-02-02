旅客走私市值135萬土沉香到內地判囚30個月

一名旅客因非法出口土沉香木片，今日(2日)在區域法院被判罪名成立和判處監禁30個月。漁護署表示，海關人員去年3月13日在深圳灣管制站截查一名準備前往內地的38歲男旅客，在他攜帶的背包內檢獲約9公斤土沉香木片，估計市值約135萬。

漁護署經調查後，根據《保護瀕危動植物物種條例》檢控該名男子非法出口瀕危物種，並根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰。該名男子今日在法院被判罪名成立，法庭以36個月為量刑起點，被告因認罪而獲得12個月刑期扣減，漁護署就《有組織及嚴重罪行條例》申請將刑期增加百分之二十五。被告被判以即時監禁30個月。本案是自2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所列的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》的附表1後，漁護署首次就《保護瀕危動植物物種條例》的相關罪行根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰。