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2024-02-02 16:20:16

旅客走私市值135萬土沉香到內地判囚30個月

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旅客走私市值135萬土沉香到內地判囚30個月

旅客走私市值135萬土沉香到內地判囚30個月

一名旅客因非法出口土沉香木片，今日(2日)在區域法院被判罪名成立和判處監禁30個月。漁護署表示，海關人員去年3月13日在深圳灣管制站截查一名準備前往內地的38歲男旅客，在他攜帶的背包內檢獲約9公斤土沉香木片，估計市值約135萬。

漁護署經調查後，根據《保護瀕危動植物物種條例》檢控該名男子非法出口瀕危物種，並根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰。該名男子今日在法院被判罪名成立，法庭以36個月為量刑起點，被告因認罪而獲得12個月刑期扣減，漁護署就《有組織及嚴重罪行條例》申請將刑期增加百分之二十五。被告被判以即時監禁30個月。本案是自2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所列的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》的附表1後，漁護署首次就《保護瀕危動植物物種條例》的相關罪行根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰。

沉香受《保護瀕危動植物物種條例》管制

沉香屬所有種，包括土沉香，均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》管制。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照該《條例》規定進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。發言人亦指出，根據《林區及郊區條例》，凡未獲授權而於政府土地砍伐樹木，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁1年。

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