旅業復甦加快 陳茂波：搞旺香港夜市 分析：要有主題+配套 議員：可參考內地夜市

通關後訪港旅客持續上升，不過各區晚上約9時後仍然冷清。財政司長陳茂波相信本港旅遊業下半年復甦有加快趨勢，短期內要把香港夜市「搞活搞旺」、推動旅遊業朝多元、可持續方向發展。有學者相信情況與經濟氣氛欠佳有關，認為政府推動夜市時要有主題和全面配套，否則只是「頭痛醫頭」。有立法會議員建議，推動夜市時應加入「打卡點」、燈飾等吸引元素，帶動零售業的同時亦有助吸引旅客過夜，亦可參考內地夜市的營運模式。

陳茂波在網誌指，本港踏入下半年旅遊業復甦有加快趨勢，上月訪港旅客約360萬人次，按月增加逾三成，其中內地和東南亞市場恢復較快。不過，內地旅客消費習慣已改變，由以往購物為主改為參與文化、藝術、展覽活動、觀賞大型演唱會等，本港要不斷提升自身競爭力和吸引力，認為要捉緊機會推動旅遊業朝多元、高增值、可持續方向發展，短期內還要把香港的夜市「搞活搞旺」，保持復甦動力。

學者：可利用節日元素辦活動

香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，現時市民少出夜街與疫情改變生活習慣和近期經濟氣氛欠佳有關，又估計政府現時提出的主要是鼓勵食肆或商舖延長營業時間，但若沒有相關活動或全面配套，「係頭痛醫頭，腳痛醫腳。」他解釋，從營銷學角度上，活動要有一系列主題才能吸引市民，兼要有互動，而非只是當單一節目。他認為旅發局剛完成的樂聚維港嘉年華是一個好開始，但後續也應有一連串的主題活動；而活動定位亦很重要，否則難持續帶動經濟效果。他舉例稱，當局可利用節日元素，於不同月份舉辦主題活動，如聖誕節燈飾、中秋節賞燈晚會等，「要幫市民進行打氣活動、提供優惠」，指政府應著手改變和帶動經濟氣氛，否則市民難有信心和誘因響應。

全國政協委員、自由黨立法會議員李鎮強亦指出，目前多項因素導致晚上9時後街頭人流疏落，包括市民習慣網購、店舖人手不足兼生意差而提早關門，及市民疫後習慣減少外出等。他認為，只要能帶動人群外出，不論乘車、買飲品甚至小食也是消費，同時相信夜市有助吸引內地客留港過夜，在零售和飲食業以外同時帶動酒店業。