旅業復甦加快 陳茂波：搞旺香港夜市 分析：要有主題+配套 議員：可參考內地夜市

通關後訪港旅客持續上升，不過各區晚上約9時後仍然冷清。財政司長陳茂波相信本港旅遊業下半年復甦有加快趨勢，短期內要把香港夜市「搞活搞旺」、推動旅遊業朝多元、可持續方向發展。有學者相信情況與經濟氣氛欠佳有關，認為政府推動夜市時要有主題和全面配套，否則只是「頭痛醫頭」。有立法會議員建議，推動夜市時應加入「打卡點」、燈飾等吸引元素，帶動零售業的同時亦有助吸引旅客過夜，亦可參考內地夜市的營運模式。
陳茂波在網誌指，本港踏入下半年旅遊業復甦有加快趨勢，上月訪港旅客約360萬人次，按月增加逾三成，其中內地和東南亞市場恢復較快。不過，內地旅客消費習慣已改變，由以往購物為主改為參與文化、藝術、展覽活動、觀賞大型演唱會等，本港要不斷提升自身競爭力和吸引力，認為要捉緊機會推動旅遊業朝多元、高增值、可持續方向發展，短期內還要把香港的夜市「搞活搞旺」，保持復甦動力。
學者：可利用節日元素辦活動
香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，現時市民少出夜街與疫情改變生活習慣和近期經濟氣氛欠佳有關，又估計政府現時提出的主要是鼓勵食肆或商舖延長營業時間，但若沒有相關活動或全面配套，「係頭痛醫頭，腳痛醫腳。」他解釋，從營銷學角度上，活動要有一系列主題才能吸引市民，兼要有互動，而非只是當單一節目。他認為旅發局剛完成的樂聚維港嘉年華是一個好開始，但後續也應有一連串的主題活動；而活動定位亦很重要，否則難持續帶動經濟效果。他舉例稱，當局可利用節日元素，於不同月份舉辦主題活動，如聖誕節燈飾、中秋節賞燈晚會等，「要幫市民進行打氣活動、提供優惠」，指政府應著手改變和帶動經濟氣氛，否則市民難有信心和誘因響應。
全國政協委員、自由黨立法會議員李鎮強亦指出，目前多項因素導致晚上9時後街頭人流疏落，包括市民習慣網購、店舖人手不足兼生意差而提早關門，及市民疫後習慣減少外出等。他認為，只要能帶動人群外出，不論乘車、買飲品甚至小食也是消費，同時相信夜市有助吸引內地客留港過夜，在零售和飲食業以外同時帶動酒店業。
李鎮強：政策需拆牆鬆綁
李鎮強亦指，樂聚維港嘉年華是一個開始，但表演者如更具吸引力，再配合周邊攤檔便有助促進消費，笑言在新加坡歌手林俊傑、台灣歌手周杰倫、本港男團MIRROR成員盧瀚霆的表演外圍，「擺檔賣水都賣到夠本」，惟坦言這有賴當局在政策上拆牆鬆綁，「之前有活動(S2O亞洲潑水音樂節)賣酒都有限制。」
近日不少港人假日都會北上及到夜市消遣，剛從福建廈門回港的李鎮強亦指，港府可參考內地的特色夜市，如讓年輕人以優惠價租舖位，透過價格相宜的文創貨品或食物吸引人流，同時增設「打卡點」、燈飾和燈光效果等，「情侶都起碼有個地方拍拖或消磨。」他直言，本港幻彩詠香江等節目都千篇一律，周邊亦沒有特色地方吸引市民逗留，又指如安排兩隻黃鴨只在晚間展出，再配合周邊的雜技、歌唱表演，只要做足一系列配套相信已有吸引力。
黃傑龍：食肆提早打烊因生意差
稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍歡迎政府協助飲食業界解決困難，但指出本港租金貴，生意人若有生意自然想做，惟本港常住人口減少、消費人口持續北上或出國旅遊等因素，使消費市道持續疲弱。他續說，飲食業不只是夜市生意較以往淡靜，相信整體市道如果回復暢旺，社會上各個環節會發展得較平衡，本港最基本都要保持復甦勢頭。他並稱，自由市場下若有深夜營業的食肆大排長龍，「其他食肆就自然會跟隨」，認為食肆提早打烊歸根究柢也是生意不足。
至於本港能否參考台灣設立主打小食的夜市？鄺家麒則相信，本港會有衛生、天氣熱等各種考慮，坦言以往的攤檔、地攤式夜市未必適合香港環境和定位。李鎮強就指出，往時油麻地廟街或各區「大笪地」夜市，都有夠鑊氣、平價的食物吸引市民，若舉辦一些夜市或美食節等，除現有雞蛋仔等本港特色小食，亦可引入大灣區、福建或上海等地的特色小食。他續稱，現有商戶不應擔心被夜市「搶客」，認為起碼能夠吸引人流，繼而有助帶動周邊地方。