旅發局冀強化香港旅遊樞紐角色　料全年訪港人次達4600萬

香港旅發局舉行傳媒午宴，同時公布2024年工作策略，當局指，2024年將期望鞏固香港作為國際城市地位、強化旅遊樞紐角色及邁向高質量增長；亦提出4大重點策略「引人氣製財氣」。旅發局總幹事程鼎一又指，當局現正籌備於維港舉辦煙火及無人機表演，希望透過全方位推廣，向全球旅客宣傳香港豐富的盛事活動和體驗。 料全年訪港人次達4600萬 旅發局亦公布旅遊業預測數據，預計全年訪港旅客人次達4,600萬，較2023年增加35%，旅客平均留港時間3.2晚，旅客人均消費約5,800元，而旅客滿意度10分為滿分內，料可達8.7分。

旅發局將舉辦6大旗艦盛事 旅發局表示，今年將舉辦6大旗艦盛事，包括香港國際龍舟邀請賽、香港單車節等，亦會全力支持及宣傳不同在港舉行國際盛事，例如香港國際七欖、Clockenflap等，在不同中西節日和活動，亦提升旅遊元素。 煙火或無人機5月首演 重塑「幻彩詠香江」最快 明年上半年推 旅發局又指，將重塑「幻彩詠香江」及打造深度遊。當局正籌備於維港舉辦煙火及無人機表演。旅發局總幹事程鼎一預計，最快今年5月可以開始表演，盡量配合節日或大型活動，例如五一黃金周，不過目前仍未確定地點及表演模式，他又稱現正興數間機構商討合作及贊助。旅發局指，煙火及無人機表演，基於安全及相關規例，每次只會有煙火或無人機其中一項演出；至於全新「幻彩詠香江」仍在研究階段，希望以一年時間籌備，以全新面貌推出；而廟街夜市下月將有第二階段「加強版」，進一步加強大城小區的聯繫。

推廣香港成「穆斯林友善」旅遊目的地 引食物認證 旅發局指，將與業界合作，進一步加強穆斯林旅遊的基礎設施,將香港打造成為「穆斯林友好」的目的地，並邀請穆斯林地區媒體代表親身訪港，參觀本港的「穆斯林友善」設施，其中，因應穆斯林基於信仰對食物有不同要求，如禁止食用及飲用豬肉製品或其衍生製品，旅發局正引入「清真食品認證」、「清真餐廳認證」的機構，協助業界提供相關餐飲，以迎合旅客需要。 旅發局同時繼續透過舉辦活動和邀請電視台製作旅遊節目等的方式，宣傳大灣區的旅遊資源。同時亦鼓勵業界、社區及公眾發揮好客精神、做好東道主角色，並協助業界因應全新旅客群組及出遊模式轉變，提升旅客訪港時的體驗。