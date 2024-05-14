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2024-05-14 10:40:00

旅發局向新增自由行8市旅客派200元優惠券　李家超：讓內地客賓至如歸 (更新)

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李家超。(資料圖片)

李家超指，旅遊局已準備一連串安排，讓內地旅客賓至如歸。(資料圖片)

【10:45更新】內地新增8個赴港澳自由行城市，特首李家超今(14日)在行會前指，感謝中央對香港關愛和支，並聽取特區政府的意見。他表示旅遊局已準備一連串安排，讓內地旅客賓至如歸，體現香港作為國際大都會和美食之都的非凡魅力，包括旅發局會向8個城市個人遊旅客派發200元優惠券等。

料8城市旅客帶來15億元消費額

李家超說，旅發局會向8個城市個人遊旅客派發200元優惠券，讓他們可以到多個不同類型餐廳和商舖消費，同時旅發局亦將邀請8個不同城市旅遊業界代表及相關內地媒體到港，介紹香港的特色，包括最新旅遊產品資訊等，與及亦會透過內地社交媒體、旅遊業界和航空公司等，加強推廣香港深度體驗和文化特色旅遊；另外香港亦會透過盛事和美食等，吸引旅客來港

他說目前自由行城市已增至59個，而今次是中央在3個月內兩度公布擴展自由行城市，認為具多重意義，能為香港經濟增添龐大動力。他解釋今次新增的8個城市都是省會，人口多、經濟增長大，均為高消費城市，合共逾3,800萬人口，去年GDP達2.8億元人民幣，相信納入自由行城市，有助推動香港酒店、餐飲及零售業，並預計這8個城市每年將有30萬名旅客訪港，將為港帶來12至15億元消費額。

被問到港府如何實踐港澳辦主任夏寶龍提到的「無處不旅遊」理念，李家超形容理念「非常之好」，指香港有許多吸引人的地方，例如圍村具有傳統鄉村風貌，也能吸引到遊客，其他許多有特色的事物都能成為景點，強調政府一定會做好各方部署。

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有指社工註冊局組成擬修改　李：絕對支持撥亂反正

另外，對於有指政府計劃在下月修改社工註冊局組成，當中委任成員會較多，並會要求所有成員宣誓，被問到會否影響社會的觀感。李家超回應指，絕對支持在目前系統上需要撥亂反正，糾正系統不完善的任何措施，他有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，局方會適當處理事件。

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