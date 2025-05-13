旅發局國際龍舟賽變身日夜嘉年華 比賽週末增辦啤酒樂園 馬戲團表演

香港旅發局今日(13日)宣布，「永明香港國際龍舟邀請賽」將由5月31日端午節到6月8日，於尖東盛大舉行。旅發局今年首次把比賽化身大型日夜龍舟嘉年華，屆時尖東由早到夜晚都有帶來充滿龍舟主題美食的美食街及端午主題打卡熱點。另外，主辦方在6月頭的賽事周末，更會擴大到尖東百週年紀念花園，加辦啤酒樂園、賽事直播專區及 世界級雜技表演，廣邀市民旅客體驗傳統節慶新玩法。
由旅發局主辦、中國香港龍舟總會(龍總)合辦及 Sun Life 永明冠名贊助的旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」橫跨兩個週末、共分兩階段，其中龍舟嘉年華率先於由端午節當天(31日)到6月8日舉行，星光大道將有10間攤檔連續九天，由下午一時至晚上十時，推出端午粽、龍舟造型街頭小食及多款消暑飲品等龍舟主題美食。
另外，香港海洋公園超萌「Panda Friends」，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，亦將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品，市民旅客於參與美食街攤檔消費、更即可獲贈精美熊貓貼紙乙包(每次隨機發送兩款貼紙，全套10款，送完即止)。
增辦啤酒樂園賽事直播專區
至於6月7至8日的龍舟賽事周末，嘉年華將擴大到尖東百週年紀念花園；現場加設賽事直播專區和多個打卡位，旅發局更聯同本地啤酒品牌香港生力特設啤酒樂園、提供四款生啤讓市民旅客暢飲消暑。啤酒樂園及星光大道「龍舟美食街」同樣開放至晚上10時。
除多個街頭音樂表演外，來自加拿大、世界著名「太陽馬戲團」快閃獻上雜技表演。市民旅客可從早到晚沉浸於歡樂氛圍之中。旅發局亦將與東尖沙咀地產發展商聯會合作，與附近逾20 個商戶提供各式餐飲及購物優惠。
旅客免費領取啤酒兌換券
此外，港旅客在尖沙咀天星碼頭、香港國際機場及香港西九龍站的旅發局旅客諮詢中心或設於尖東海濱的旅客啤酒券領取處，憑有效旅行證件,即可免費領取啤酒兌換券到啤酒樂園換領指定生啤一杯。
增紀律部隊及中學組賽事
賽事方面，今年會有超過190隊、逾4,500名健兒參加6月7至8日一共19項賽事。龍總主席鍾志樂指，參加人數及隊伍數量更勝去年，龍舟健兒來自12個國家及地區，當中首次有埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍在維港爭奪殊榮。
他續指，今年特別新增中學組別賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化；而紀律部隊賽事亦將登場，屆時多支紀律部隊及輔助部隊的龍舟隊，將展開龍爭虎鬥。
程鼎一：深化盛事旅遊潛力
旅發局總幹事程鼎一表示，今年旅發局推陳出新，將香港國際龍舟邀請賽化身成日夜龍舟嘉年華，為市民旅客提供集中西文化及派對歡樂於一身的一站式節慶體驗，深化盛事旅遊潛力。
他又指，旅發局推出「香港節慶文化躍動」平台，向旅客及本地市民推廣傳統節日及本地藝術文化活動，未來將繼續與商界積極合作，推動盛事，發揮更高經濟效益。