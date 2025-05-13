旅發局國際龍舟賽變身日夜嘉年華 比賽週末增辦啤酒樂園 馬戲團表演

香港旅發局今日(13日)宣布，「永明香港國際龍舟邀請賽」將由5月31日端午節到6月8日，於尖東盛大舉行。旅發局今年首次把比賽化身大型日夜龍舟嘉年華，屆時尖東由早到夜晚都有帶來充滿龍舟主題美食的美食街及端午主題打卡熱點。另外，主辦方在6月頭的賽事周末，更會擴大到尖東百週年紀念花園，加辦啤酒樂園、賽事直播專區及 世界級雜技表演，廣邀市民旅客體驗傳統節慶新玩法。

由旅發局主辦、中國香港龍舟總會(龍總)合辦及 Sun Life 永明冠名贊助的旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」橫跨兩個週末、共分兩階段，其中龍舟嘉年華率先於由端午節當天(31日)到6月8日舉行，星光大道將有10間攤檔連續九天，由下午一時至晚上十時，推出端午粽、龍舟造型街頭小食及多款消暑飲品等龍舟主題美食。

另外，香港海洋公園超萌「Panda Friends」，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，亦將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品，市民旅客於參與美食街攤檔消費、更即可獲贈精美熊貓貼紙乙包(每次隨機發送兩款貼紙，全套10款，送完即止)。