旅發局多項活動迎黃金周 月底再辦無人機表演

廟街夜市指定食物在國慶日有七五折優惠。(資料圖片)

灣仔海濱本月28日會再次上演由旅發局舉辦的無人機表演，呈現多個具本地特色的場景和慶祝國慶75周年元素，並融合著名藝術大師徐悲鴻的代表作，動態地展現其繪圖。旅遊事務署在國慶日前夕，即本月30日在西九文化區舉行的「新生代千人合唱賀國慶」，亦會有無人機表演。

國慶日將至，旅發局下月將推出多項活動和優惠，迎接十一黃金周，包括無人機表演、「幻彩詠香江」國慶特別版和廟街夜市優惠等，國慶日當天更會贊助香港電車舉辦電車免費乘車日。

現時每晚8時在維港兩岸上演的「幻彩詠香江」，下月全個月會改為國慶特別版，除加強燈光效果外，港九兩岸多幢大廈的外牆屏幕也會加入動態圖案及祝賀國慶訊息，而下月26日晚上部分參與大廈更將加插樓頂煙火效果。「食聚廟街」夜市食檔在下月1日至7日會推出消費優惠，市民及旅客購買指定食物可享七五折優惠。

加強內地市場推廣攻勢

另外，旅發局在國慶日當日會贊助香港電車舉辦電車免費乘車日，讓全港市民和旅客當日任搭電車遊港島。當局同時與內地平台「高德地圖」合作，向旅客派發總值逾一千萬港元獎賞，以及加強內地市場推廣攻勢，鼓勵內地旅客提前規劃訪港行程。