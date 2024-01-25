旅發局安排亞洲金融論壇嘉賓走出會議廳　體驗海陸夜景深度遊

亞洲金融論壇一連兩日在香港舉行，雲集逾3,000名環球政商翹楚。旅發局為約100名論壇嘉賓安排海﹑陸夜景深度遊，乘搭張保仔中式帆船﹑懷舊電車及開篷觀光巴士，穿梭維港及城中地標景點，讓嘉賓忙裡偷閒﹑走出會議廳，親身感受香港夜晚的璀璨城市魅力，藉此宣傳香港的旅遊特色。

在旅發局安排下，一眾嘉賓昨日傍晚登上傳統中式帆船「張保仔號」，一邊品嘗美酒，一邊觀賞維港兩岸景致。嘉賓們亦乘搭仿1920年代樣式設計的復古電車，於熙來攘往的鬧巿街道中，親身享受約1小時的懷舊「叮叮」之旅，沿途欣賞香港夜間的城市獨特面貌，並認識當中的歷史與文化變遷﹑隱藏瑰寶等。