旅發局宣布與小紅書達成文旅戰略合作意向　會推高香港曝光

近年急速冒起的社交平台小紅書，擁高達2億的活躍用戶。香港旅遊發展局指一直與小紅書合作無間，為進一步加強在內地市場的宣傳推廣，宣布與小紅書達成文旅戰略合作意向，雙方未來將在文化旅遊領域合作，小紅書會運用其網絡平台資源，協助旅發局宣傳香港旅遊。

旅發局表示非常榮幸，香港成為首個與小紅書達成文旅戰略合作意向的內地旅客出境旅遊目的地。旅發局總幹事程鼎一與旅發局代表團成員，本周三獲邀出席在福建泉州舉行的「小紅書社區文旅大會」。大會上，小紅書宣布香港獲頒2023年度小紅書「用戶年度喜愛目的地—年度飊升頂流」，亦成為小紅書用戶中熱門搜尋出境旅遊目的地。程鼎一表示非常鼓舞，衷心感謝小紅書「博主」在筆記和攻略中，真摯分享香港多元化的體驗，啟發內地旅客在香港深度遊。