旅發局年廿八起推新春活動 福兔躍現維港4海濱點

新春將至，選擇留港度歲的市民仍有不少好去處。旅發局下周四(19日)至下月5日舉辦「兔躍香港迎新春」，於四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置。

活動由1月19日(年廿八)至2月5日(正月十五)，於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點創作「福兔」新春裝置，以不同主題、色彩與燈光，配合音樂及互動元素；如巨型福兔躲在中環碼頭樓頂跟市民打招呼迎新歲；金鐘添馬公園布置了超過200朵逾1米高的巨型花卉，市民可置身在奇幻花花海內；多隻福兔跑上尖沙咀文化中心觀景台；灣仔海濱設全長近200米的彩虹步道，步道中段特設「彩蛋」，當裝置感應到遊人路過，地面上即投射出春銅錢及煙花等圖案的夢幻光影。

