旅發局年廿八起推新春活動 福兔躍現維港4海濱點

新春將至，選擇留港度歲的市民仍有不少好去處。旅發局下周四(19日)至下月5日舉辦「兔躍香港迎新春」，於四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置。
活動由1月19日(年廿八)至2月5日(正月十五)，於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點創作「福兔」新春裝置，以不同主題、色彩與燈光，配合音樂及互動元素；如巨型福兔躲在中環碼頭樓頂跟市民打招呼迎新歲；金鐘添馬公園布置了超過200朵逾1米高的巨型花卉，市民可置身在奇幻花花海內；多隻福兔跑上尖沙咀文化中心觀景台；灣仔海濱設全長近200米的彩虹步道，步道中段特設「彩蛋」，當裝置感應到遊人路過，地面上即投射出春銅錢及煙花等圖案的夢幻光影。
每晚8時上演的「幻彩詠香江」即日起至元宵佳節(2月5日)，增添多元燈光效果。新春活動期間，旅發局亦聯同業界，推出多項維港遊優惠。而市民乘坐天星小輪亦有機會在船上遇見「福兔」。旅發局總幹事程鼎一表示，隨著香港已全面放寬全球旅客入境措施，並與內地逐步有序通關，香港旅遊大門已經重開。
旅發局表示，每日訪港旅客人數由「0+3」期間每日介乎2,400至4,500人上升至近日逾1萬人，主要來自內地、菲律賓、台灣、美國和泰國；已預留一億元向全球宣傳香港，並會向旅客派優惠券，兌換消費優惠、免費飲品或禮品。