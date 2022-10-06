旅發局待0+0 掟1億全球「推港」 與內地通關料「二十大」後定案

港府實施入境「0+3」安排逾一星期，本港新冠肺炎疫情未有明顯反彈。社會續有呼聲要求放寬至「0+0」；而旅發局亦做好準備，計劃在政府公布「0+0」後耗資一億元，重新向全球推廣和宣傳香港，包括邀請逾500名旅遊記者、意見領袖(KOL)等訪港遊覽，以及舉辦大型活動維持口碑等，惟坦言旅遊業難即時復甦。另外，近日有報道指中共二十大會議後，香港有機會與內地通關，全國僑聯副主席盧文端形容說法「非空穴來風」，又稱特區政府大幅放寬入境限制獲中央支持。

本港旅遊業在疫情下重創，各界都期望政府放寬至「0+0」後，有助各行業復甦。旅發局已預算花費最少一億元和部署三大策略，待政府正式公布「0+0」推行日期後，重新向全球推廣和宣傳。推廣初期旅發局以短途市場為主，針對商務客和東南亞、東北亞國家，屆時將邀請逾500名業界、旅遊記者、KOL和一眾「香港超級迷」來港，讓他們遊覽和體驗全新景點後，向全球展示本港精彩依然的魅力。局方又會邀請演藝界和商界名人等拍片，透過社交媒體和海外傳媒等播出，以歡迎旅客重臨香港。

疫情期間旅遊業幾近停擺，但未有停止發展本地旅遊景點。旅發局表示，日後會推廣本港過去兩年新景點，例如西九文化區、M+博物館、香港故宮文化博物館、海洋公園水上樂園、翻新後的第六代山頂纜車等。當局並擬向旅客提供各種優惠，包括派發免費飲品和禮物、優惠券等，詳情稍後公布。