旅發局待0+0 掟1億全球「推港」 與內地通關料「二十大」後定案

港府實施入境「0+3」安排逾一星期，本港新冠肺炎疫情未有明顯反彈。社會續有呼聲要求放寬至「0+0」；而旅發局亦做好準備，計劃在政府公布「0+0」後耗資一億元，重新向全球推廣和宣傳香港，包括邀請逾500名旅遊記者、意見領袖(KOL)等訪港遊覽，以及舉辦大型活動維持口碑等，惟坦言旅遊業難即時復甦。另外，近日有報道指中共二十大會議後，香港有機會與內地通關，全國僑聯副主席盧文端形容說法「非空穴來風」，又稱特區政府大幅放寬入境限制獲中央支持。
本港旅遊業在疫情下重創，各界都期望政府放寬至「0+0」後，有助各行業復甦。旅發局已預算花費最少一億元和部署三大策略，待政府正式公布「0+0」推行日期後，重新向全球推廣和宣傳。推廣初期旅發局以短途市場為主，針對商務客和東南亞、東北亞國家，屆時將邀請逾500名業界、旅遊記者、KOL和一眾「香港超級迷」來港，讓他們遊覽和體驗全新景點後，向全球展示本港精彩依然的魅力。局方又會邀請演藝界和商界名人等拍片，透過社交媒體和海外傳媒等播出，以歡迎旅客重臨香港。
疫情期間旅遊業幾近停擺，但未有停止發展本地旅遊景點。旅發局表示，日後會推廣本港過去兩年新景點，例如西九文化區、M+博物館、香港故宮文化博物館、海洋公園水上樂園、翻新後的第六代山頂纜車等。當局並擬向旅客提供各種優惠，包括派發免費飲品和禮物、優惠券等，詳情稍後公布。
希望可以辦得成有煙火匯演的倒數活動
此外，旅發局亦會舉辦一連串大型活動，製造口碑和維持全球曝光等，如續辦香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮和香港跨年倒數等。不過，今年香港跨年倒數活動將濃縮成30分鐘的煙火匯演，不設戶外大型音樂會，去年港人網上抽籤、搶門票看MIRROR等歌手的情況不再復見。
縱然已備有宣傳計劃，旅發局總幹事程鼎一坦言參考新加坡和泰國經驗後，相信「0+0」實施數個月後，旅客數字才明顯回升，旅遊業難即時出現「V型反彈」、需時才能完全恢復。他並稱，業界復甦步伐受多種因素影響，如客運航班不足、全球經濟前景欠佳、港元強勢令訪港成本增加，以及鄰近地區競爭激烈等。
盧文端：中央將採有力措施對外推介香港
由於內地尚未放寬檢疫措施，旅發局稱暫不會向內地展開大規模宣傳。盧文端昨在報章撰文指出，「二十大」結束後香港與內地通關政策有機會放寬一說，並非空穴來風，並預計「二十大」之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象、大力支持香港與世界各地展開更廣泛、緊密的交流合作。他又說，據了解港府曾就放寬入境措施與中央有直接良好溝通，並獲中央支持。身兼行政會議成員的立法會議員林健鋒，昨亦主動透露近日聽到類似消息，料「二十大」之後會放寬入境內地措施，但首階段不是「0」。他認為，盡快讓內地居民訪港消費，有助改善本地旅遊和飲食業經營環境。中共「二十大」將於本月16日在北京召開，會期約一周。