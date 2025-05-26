旅發局招聘總幹事 候選人須具卓越市場觸覺及跨文化敏感度

根據平台上的招聘資料顯示，總幹事職責是向旅發局主席及全體成員匯報，負責制定香港作為旅遊首選目的地的長遠願景與策略，並確立旅發局在實現該願景中的角色；總幹事亦將與旅發局全體成員及來自不同界別的內部與外部持份者緊密合作，確保香港能掌握各項旅遊趨勢所帶來的機遇，並就政策及基礎設施的發展趨勢提出建議。

出任旅發局總幹事逾5年的程鼎一今年底將會離任，早前有傳媒報導指，旅發局將展開全球招聘，物色繼任人選，有傳旅發局高層早前已召開內部特別會議。旅發局今日(26日)於職場社交平台LinkedIn發聘請總幹事告示。

需具備策略思維與創意能力

旅發局在招聘資料中又提到，總幹事需具備策略思維與創意能力，持續提出方案以提升香港的形象，並推廣香港作為一個提供多元化體驗的首選旅遊目的地。此外，總幹事亦將代表香港參與國際旅遊業的活動，並確保旅發局能營造有利平台，促進本地與國際旅遊業界建立策略性合作夥伴關係。

另外，旅發局續指，候選人應具備對香港及國際旅遊業動態及相關產業生態系統的深厚認識與理解、須擁有於跨國企業擔任具損益責任的高層管理職位的豐富領導經驗。與此同時，候選人須具備與多元利益相關者和高層管治機構互動的豐富經驗，能有效管理媒體關係，並能作為機構的優秀代表。