旅發局指來港遊客大增 旅行社復活節包機出團 市道復常起步 1月零售按年升7%

本港今年1月恢復與內地通關，多項社交距離措施亦在元旦前解除。政府公布最新零售業銷貨額為362億元，按年增加7%，屬9個月以來最好表現，亦較市場預期的4.5%高。按類別劃分，珠寶首飾和鐘錶等銷貨值增長23.1%，服裝、藥物、化妝品和服裝等亦錄得超過一成增長。本港下月將迎來全面復常後首個長假期，有旅行社相信不少港人屆時將外遊，預計生意較農曆新年多三成。另外，據報港鐵最快今日公布分階段恢復廣深港高鐵香港段的中、長途班次服務。

政府統計處最新公布，今年1月零售業總銷貨價值的臨時估計，按年增加7%至362億元，勝市場預期升4.5%。按零售商主要類別劃分，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年增加23.1%，藥物及化妝品升15.3%，服裝和「鞋類、有關製品及其他衣物配件」亦分別錄得14.4%和16.0%增長。不過，家具及固定裝置較去年同期跌21.3%，「新鮮或急凍魚類及禽畜肉類」亦錄得7.4%跌幅。

數據顯示，本港零售業銷貨額連升兩個月，亦是9個月以來最好表現。今年和去年1月的銷貨額，分別為361.8億元和336.9億元。香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，去年1月的基數並不低，相信今年錄得較大升幅與農曆新年較早有關。她又稱，去年2、3月本港受第五波疫情影響，數字基數較低，加上本港已與內地通關，因此預計今年首季的零售數據，將繼續向好的勢頭發展，當中與旅遊相關的零售類別應該會有不錯的升幅。

