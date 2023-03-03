旅發局指來港遊客大增 旅行社復活節包機出團 市道復常起步 1月零售按年升7%

本港今年1月恢復與內地通關，多項社交距離措施亦在元旦前解除。政府公布最新零售業銷貨額為362億元，按年增加7%，屬9個月以來最好表現，亦較市場預期的4.5%高。按類別劃分，珠寶首飾和鐘錶等銷貨值增長23.1%，服裝、藥物、化妝品和服裝等亦錄得超過一成增長。本港下月將迎來全面復常後首個長假期，有旅行社相信不少港人屆時將外遊，預計生意較農曆新年多三成。另外，據報港鐵最快今日公布分階段恢復廣深港高鐵香港段的中、長途班次服務。
政府統計處最新公布，今年1月零售業總銷貨價值的臨時估計，按年增加7%至362億元，勝市場預期升4.5%。按零售商主要類別劃分，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年增加23.1%，藥物及化妝品升15.3%，服裝和「鞋類、有關製品及其他衣物配件」亦分別錄得14.4%和16.0%增長。不過，家具及固定裝置較去年同期跌21.3%，「新鮮或急凍魚類及禽畜肉類」亦錄得7.4%跌幅。
數據顯示，本港零售業銷貨額連升兩個月，亦是9個月以來最好表現。今年和去年1月的銷貨額，分別為361.8億元和336.9億元。香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，去年1月的基數並不低，相信今年錄得較大升幅與農曆新年較早有關。她又稱，去年2、3月本港受第五波疫情影響，數字基數較低，加上本港已與內地通關，因此預計今年首季的零售數據，將繼續向好的勢頭發展，當中與旅遊相關的零售類別應該會有不錯的升幅。
業界調查：銷售未有明顯好轉
不過，謝邱安儀指協會調查顯示，通關後一半會員稱生意僅「中規中矩」，未有明顯升幅，更有約八成會員估計要三季時間，生意額才有望回復2018年的水平。政府連續3年派發電子消費券，謝邱安儀稱金額雖然較小，但都相信有助刺激本土消費，但認為零售市道不會因「口罩令」撤銷而有很大改變及影響。
東瀛遊推大阪包機賞櫻團應市
在本港撤銷「口罩令」的同日，日本和韓國亦取消限制本港出發的客機航班數量。東瀛遊執行董事禤國全表示，過往來回日本的航班僧多粥少、一位難求，令旅遊業界運作受限制，認為撤銷限制對業界是一大喜訊。他續稱，在得悉航空公司可增加運載力後，其集團隨即與日本航空洽商，於下月的復活節長假期推出大阪包機應市。禤國全形容，長假期旅遊氣氛熾熱，相信能夠吸引不少港人趁機外遊，加上港人喜愛的觀賞櫻花熱潮，預計屆時生意額可較農曆新年檔期增加三成。他又相信，外遊市道將會持續暢旺，盼第二季整體客量可回復至疫情前一半。
至於本地旅遊業，旅發局總幹事程鼎一昨在一項公開活動致辭提到，遊客數目自與內地通關後大幅上升，前日亦有首個內地大型旅遊業界考察團訪港，顯示旅客正重回香港。
高鐵料下周六起陸續增中長途線
另外，現已恢復營運、暫主要提供短途線的廣深港高鐵香港段，據報將分階段恢復中、長途班次服務，下周六(11