旅發局指已成功促成56個大型國際會展活動今年在港舉辦

香港旅遊發展局指今年已成功競投及促成56個大型國際會展活動在港舉行，並邀請海外專業會議籌辦商訪港，考察會展場地、旅遊資源等，包括國際專業會議公司協會9名來自德國、加拿大和墨西哥等國家的代表，早前就在旅發局帶領下來港考察。相信各團員會為當地政府部門、科技業和藥劑業等多個界別的客戶，籌辦會展活動，業務遍及亞洲、歐洲、非洲和中東等地，種種訪港見聞將成為日後選址香港舉辦專業會議和峰會的參考。

旅遊局一直致力推動會議、展覽及獎勵旅遊(會展旅遊)，以鞏固香港國際會展之都的地位。會展旅遊有利吸引高增值旅客，2024年訪港過夜會展旅客達142萬人次，按年增加約一成，人均消費較整體過夜旅客高約四成，同時，也帶動會展服務、零售、餐飲、娛樂等行業發展，為本港經濟注入動力。旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩表示，在成功促成的56個大型國際會展活動中，有16個活動是首度落戶香港，涵蓋金融科技、創科、醫療科學、航空等領域。