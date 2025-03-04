旅發局推出「香港盛匯超級三月」活動　聯乘逾1500間商店提供優惠

3月焦點世界級盛事涵蓋體育、潮流娛樂及藝術文化。當中包括有雲集世界精英桌球選手的世界格蘭披治桌球大獎賽、全球最具規模的高爾夫聯賽之一LIV Golf香港站、超過60件畢加索珍貴作品首次亮相的「畢加索：與亞洲對話」展覽、首次在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽。

獎賞名額有限，以先到先得形式在 旅發局電子優惠平台 換領

配合3月精彩盛事主題，旅發局與城中各商戶合作，在超過1,500間商舖提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠，部分商舖更鄰近體育、文藝盛事地標。

加強環球宣傳

為吸引更多全球旅客來港體驗盛事，提升香港國際曝光形象。旅發局在3月內與超過40位來自不同國家地區的KOL及名人，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋超過1,000萬粉絲。當中包括世界排名第一的桌球好手卓林普、內地男歌手張遠、新晉泰國男星Boss、Noeul、英國欖球名宿 Ryan Wilson、印尼畫家Eva Alicia等。

提升內地曝光

旅發局與小米公司合作，借助智能手機、智能電視等渠道,大力推廣「香港盛匯超級三月」活動。同時,旅發局還在愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等應用平台上宣傳，並充分利用微博、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台展開推廣活動，預計可接觸超過2億的全國受眾。

提升盛事吸引力

旅發局除了投入環球宣傳，亦積極主動參與其中，由設置大型本地藝術專區以至呈獻特色煙火、激光投影，豐富盛事元素，提升吸引力。