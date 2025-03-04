旅發局推出「香港盛匯超級三月」活動　聯乘逾1500間商店提供優惠

踏入3月，本港精彩國際盛事浪接浪，旅發局推出「香港盛匯超級三月」推廣活動，與城中超過1,500間商舖攜手呈獻多項優惠。
3月焦點世界級盛事涵蓋體育、潮流娛樂及藝術文化。當中包括有雲集世界精英桌球選手的世界格蘭披治桌球大獎賽、全球最具規模的高爾夫聯賽之一LIV Golf香港站、超過60件畢加索珍貴作品首次亮相的「畢加索：與亞洲對話」展覽、首次在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽。
聯乘商戶優惠
配合3月精彩盛事主題，旅發局與城中各商戶合作，在超過1,500間商舖提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠，部分商舖更鄰近體育、文藝盛事地標。
1. 藝文之選
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2. 啟德精選
- 室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS票價85折優惠
- Häagen-Dazs香蕉船愛情號買一送一
- 火鍋店湊湊甄選凡惠顧即享八八折
3. 潮買潮食
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- Hot Toys購買滿100元可獲贈禮品
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加強環球宣傳
為吸引更多全球旅客來港體驗盛事，提升香港國際曝光形象。旅發局在3月內與超過40位來自不同國家地區的KOL及名人，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋超過1,000萬粉絲。當中包括世界排名第一的桌球好手卓林普、內地男歌手張遠、新晉泰國男星Boss、Noeul、英國欖球名宿 Ryan Wilson、印尼畫家Eva Alicia等。
提升內地曝光
旅發局與小米公司合作，借助智能手機、智能電視等渠道,大力推廣「香港盛匯超級三月」活動。同時,旅發局還在愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等應用平台上宣傳，並充分利用微博、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台展開推廣活動，預計可接觸超過2億的全國受眾。
提升盛事吸引力
旅發局除了投入環球宣傳，亦積極主動參與其中，由設置大型本地藝術專區以至呈獻特色煙火、激光投影，豐富盛事元素，提升吸引力。
- 在香港國際七人欖球賽引進全新激光投影表演，為連串刺激賽事拉開序幕，而閉幕禮會在球場上空上演煙火匯演
- 旅發局與全球知名高爾夫聯賽LIV Golf合作，於香港站賽事中每日開賽儀式,融入醒獅表演，並於「觀眾村」加入香港主題布置與地道美食
- 旅發局在國際潮流盛事ComplexCon Hong Kong，以麻雀傳統文化為題，在現場特設充滿港人集體回憶的特色體驗區，重塑中式宴會以及屋邨街坊麻雀耍樂的場景
- 旅發局於巴塞爾藝術展香港展會內，會打造一間富本地特色的期間限定酒吧，提供以香港為靈感的雞尾酒