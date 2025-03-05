旅發局推香港盛匯超級3月增盛事效益 每月維港無人機和煙火表演改配節慶舉辦

旅發局預計今年全年訪港旅客會有4,900萬人次，按年增約一成；就下年度獲政府撥款少約3億，該局將原來每月在維港舉行的無人機和煙火表演改為「精準發放」，配合節慶才舉辦。另外，配合香港3月盛事浪接浪，旅發局將推出「香港盛匯超級3月」推廣活動，為旅客及市民提供飲食、購物、交通等旅遊資訊和攻略，並與逾1,500間商戶提供160多項優惠。旅發局總幹事程鼎一表示，制定攻略涵蓋全方位需要，望延長旅客逗留時間，並刺激消費，擴大盛事效益。
預算案公布下年度向旅發局撥款12.35億元，推行《香港旅遊業發展藍圖2.0》的相關措施及落實「無處不旅遊」的理念。程鼎一昨表示，有關撥款是計及常規、額外及專款專用的撥款，總額按年實際減少了兩成，即接近3億元，新一年度須動用儲備應對，舉辦時會壓縮開支，亦會透過提高內部工作效率，減少支出。
為節省開支，旅發局自去年5月起每月舉辦煙火或無人機活動，將改為「精準發放」，在特定節慶日子如端午、中秋或聖誕節才舉辦，凝造節慶氛圍。有關活動原本在去年預算案提出要每月舉行，每次煙火成本約100萬元，自去年5月至今，旅發局共舉行了9場煙火及無人機表演。程鼎一補充，對外宣傳工作不會少，而6大重點項目會繼續，包括香港國際龍舟邀請賽、美酒佳餚巡禮、單車節、繽紛冬日巡禮、跨年倒數及新春花車巡遊。
逾1500間商戶提供160項優惠
政府大力推動盛事經濟，配合3月連串盛事，包括世界格蘭披治桌球大賽、香港國際七人欖球賽等；旅發局將推出「香港盛匯超級3月」推廣活動，為旅客及市民提供飲食、購物、交通等旅遊資訊和攻略，並與逾1,500間商戶合作，在今年3月4日至4月15日期間，提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠，包括屈臣氏買滿188元即享9折，惠顧馬拉松自家品牌正價服裝，享8折優惠等。旅發局提醒獎賞名額有限，以先到先得形式在旅發局電子優惠平台換領。
旅發局亦加強海外宣傳，並與多位明星、KOL及藝術家等合作，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋超過1,000萬粉絲。
旅發局亦將於多項盛事中，設置大型藝術專區、發放特色煙火或激光投影等，提升盛事的吸引力；其中本月21至23日於亞博館舉行的ComplexCon，將以麻雀傳統文化為題，在現場設置特色體驗區，重塑中式宴會及屋邨街坊麻雀耍樂的場景，活現港人日常生活和麻雀文化的連繫，帶領入場人士感受香港地道色彩。