旅發局推香港盛匯超級3月增盛事效益 每月維港無人機和煙火表演改配節慶舉辦

旅發局預計今年全年訪港旅客會有4,900萬人次，按年增約一成；就下年度獲政府撥款少約3億，該局將原來每月在維港舉行的無人機和煙火表演改為「精準發放」，配合節慶才舉辦。另外，配合香港3月盛事浪接浪，旅發局將推出「香港盛匯超級3月」推廣活動，為旅客及市民提供飲食、購物、交通等旅遊資訊和攻略，並與逾1,500間商戶提供160多項優惠。旅發局總幹事程鼎一表示，制定攻略涵蓋全方位需要，望延長旅客逗留時間，並刺激消費，擴大盛事效益。

預算案公布下年度向旅發局撥款12.35億元，推行《香港旅遊業發展藍圖2.0》的相關措施及落實「無處不旅遊」的理念。程鼎一昨表示，有關撥款是計及常規、額外及專款專用的撥款，總額按年實際減少了兩成，即接近3億元，新一年度須動用儲備應對，舉辦時會壓縮開支，亦會透過提高內部工作效率，減少支出。

為節省開支，旅發局自去年5月起每月舉辦煙火或無人機活動，將改為「精準發放」，在特定節慶日子如端午、中秋或聖誕節才舉辦，凝造節慶氛圍。有關活動原本在去年預算案提出要每月舉行，每次煙火成本約100萬元，自去年5月至今，旅發局共舉行了9場煙火及無人機表演。程鼎一補充，對外宣傳工作不會少，而6大重點項目會繼續，包括香港國際龍舟邀請賽、美酒佳餚巡禮、單車節、繽紛冬日巡禮、跨年倒數及新春花車巡遊。