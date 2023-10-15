旅發局推「哈囉威香港」 可愛小精靈躍入港鐵車站 霓虹燈飾照亮各大景點

一年一度的萬聖節將至，香港向來不失濃厚的節日氣氛。旅發局即日(15日)起推出「哈囉威香港」(“Hallo”

Hong Kong Halloween)推廣，陸續在旅客諮詢中心﹑港鐵車站﹑觀光交通工具及全城多個熱點，添上玩味十足的萬聖節主題裝飾，邀請旅客及市民一起打卡，感受萬聖節氣氛之餘，亦向全球展現香港的節慶魅力。

旅客諮詢中心歡迎旅客大玩 Trick or Treat 旅發局位於香港國際機場﹑高鐵西九龍站及尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心，即日起會來個「淘氣轉身」，添上全新萬聖節主題海報﹑裝飾等。旅客可親臨中心大玩 Trick or Treat，並可獲贈糖果，旅發局亦會為旅客量身訂制個人化的萬聖節行程，並在萬聖夜前夕向旅客送出限量節日飾物。



可愛精靈限定現身港鐵車站 一套 10 款揉合了當區地道特色或地標元素設計的可愛造型小精靈，周三( 18 日)起登陸港鐵十個車站，包括：中環站﹑金鐘站﹑海洋公園站﹑銅鑼灣站﹑灣仔站﹑尖沙咀站﹑尖東站﹑深水埗站﹑欣澳站及東涌站，為市民獻上節日驚喜，旅客可藉此打卡集郵。 此外，港鐵金鐘站及銅鑼灣站即日起亦陸續化身成萬聖節主題車站，以南瓜為主題的裝飾遍佈站內大堂﹑月台地面﹑樓梯﹑扶手電梯﹑牆壁﹑出入口等位置，冀市民在繁忙的車站裡放慢腳步，感受節日氣息，打卡留影。節慶主題裝飾也會同步點綴港鐵中環站﹑灣仔站及尖沙咀站。

海陸觀光交通嘩鬼大變身 若旅客欲在萬聖節檔期夜遊維港﹑感受香港活力，也可以乘搭披上色彩繽紛萬聖節主題彩衣的開篷巴士﹑天星小輪及鴨靈號，輕鬆穿梭香港島及九龍，欣賞維港景緻。而旅發局特別設計、笑到眼睛瞇起來的巨型大南瓜亦進駐中環碼頭，等待大家來跟它打卡。 六大旅遊熱點滿佈鬼馬應節主題裝飾 設計趣緻且色彩繽紛的南瓜、小精靈﹑蝙蝠、蜘蛛﹑糖果等造型的霓虹燈飾﹑主題貼紙﹑LED 藝術裝置，即日起陸續「現身」尖沙咀栢麗購物大道﹑星光大道﹑海港城﹑灣仔利東街﹑中環半山扶手電梯﹑及銅鑼灣祟光百貨外的巴士站，吸引大家眼球，一起捕捉有趣的萬聖節小精靈，盡情打卡。