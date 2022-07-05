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2022-07-05 12:00:22

旅發局推「夏日賞賞你」20萬份低至25折獎賞 新平台領獎及兌換即日可註冊(附獎賞名單)

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旅發局推「夏日賞賞你」20萬份低至25折獎賞 新平台領獎及兌換即日可註冊(附獎賞名單)

旅發局推「夏日賞賞你」20萬份低至25折獎賞。(活動網站)

旅發局「賞你」優惠系列再有新一浪獎賞，推出「夏日賞賞你」20萬份低至25折限量獎賞，同時亦有不設上限的精選優惠供領券及兌換。今次更有新玩法，旅發局網站化身成「獎賞平台」，設登入及「我的錢包」系統，供市民以手機登入平台，下載相關獎賞到手機，之後到店掃碼兌換優惠。限量獎賞下周四(14)起，隔周周四、分4期發放；精選優惠則今起可領取。首輪「抵買」之選包括日本城、零食物語、富臨漁港/皇宮消費滿100元即減75元、19元買余仁生值739元野生蟲草靈芝精華；其他批次中包括第三批的鏞記酒家250元買值1,000元優惠券優惠等。

註冊、領獎及兌換方法：

旅發局推「夏日賞賞你」20萬份低至25折獎賞 新平台領獎及兌換即日可註冊(附獎賞名單)

一圖看清註冊、領券及兌換獎賞方法。(旅發局)

要取得25折抵買優惠今日即可做準備，首先要以手機先到旅發局網站(https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/index.html)註冊帳戶。用家先點擊右上角三條線的菜單欄(menu bar)，之後點選「優惠資訊」，網站會彈出「電子優惠平台登場」廣告，點擊立即註冊可進入註冊帳戶頁面；亦可在菜單欄點擊「登入/註冊」按鈕進入註冊頁。然後輸入電話號碼註冊帳戶，通過「我不是機械人」九宮格驗證，再選擇短訊、語音通話或whatsapp收取一次性驗證碼，輸入驗證碼後，按指示填妥個人資料等即可。

到優惠發放日，登入平台選擇心儀獎賞，按「新增到我的錢包」，把獎賞加到電子平台的「我的錢包」，之後留待使用兌換。在實體店兌換時，於「我的錢包」點選已儲存的獎賞，按「使用優惠券」，然後向店員索取二維碼，像掃瞄「安心出行」一樣掃碼，之後向店員展示確認使用獎賞頁面即可；於部分商戶兌換時，獎賞頁面掃碼後會出現條碼，須再讓商戶掃瞄。若冀兌換適用於景點的獎賞，按確定查看優惠碼，之後到相關景點商戶網站購票時，輸入優惠碼兌換獎賞。

「錢包」最多同時儲存3份限量獎

我的錢包最多只可同時儲存3份「限量獎賞」，若銀包儲滿3份，必須先兌換才能領取其他限量獎賞，限量獎賞儲存後不得刪除，旅發局提醒要細心選擇心儀獎賞。由於獎賞非每人上限3份，若用家夠「手快」下載又「用得快」獎賞，在獎賞被搶空前再成功下載新一個獎賞，理論上可在同一批獎賞中使用到第4份限量獎賞。不過每人只限領取每款限量獎賞一次，以商戶為單位，即不能重複領同一商戶獎賞，而4輪獎賞商戶不會重複。而獎賞領取後起計須於30日內使用，逾期會自動退回平台，旅發局指，有機會在活動完結後，把市民未用的獎賞收集回來再發放多一次供領取，詳情待定。

多部手機和號碼即多個領獎賞渠道

不過，平台註冊以手機號碼作個人驗證，於商戶兌換獎賞不會核實身份，換句話說，多一個手機號碼及手機，即可登記多一個帳戶、多一個領獎賞渠道；兌換獎賞時也可把手機借予他人使用。

旅發局推「夏日賞賞你」20萬份低至25折獎賞 新平台領獎及兌換即日可註冊(附獎賞名單)

兌換獎賞須掃碼，與使用「安心出行」方式相近。(旅發局)

記住4個日子領限量獎賞

「夏日賞賞你」是旅發局「夏日同賞．就在香港」活動下，賀特區成立25周年新一浪獎賞優惠，因此不少獎賞優惠低至25折。20萬份網羅零售、餐飲、主題樂園及景點獎賞，渉208個景點及獲「優質旅遊服務」認可商戶。旅發局透露，撥出3,000萬元支持相關商戶推出優惠。4輪獎賞分別於714日、728日、811日及825日中午12時發放。至於精選優惠亦涉與百個商戶，即日可領取，不設領取上限。局方指，平台有排隊功能，後台容量也可按流量彈性調節，相信足以應付市民登入需求。而平台只需要於手機瀏覽器登入使用，局方解釋，平台構思自2年前，為接待訪港旅客，考慮到他們未必希望在手機下載新程式，決定有關方案，今次也冀藉活動讓市民先行試用，以便日後進一步改善；若再有「賞你遊」、「賞你住」等優惠推廣，也有機會藉平台推出。

獎賞名單：

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