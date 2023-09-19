旅發局擬抖音直播宣傳香港 旅客將獲百元消費券

未來數個月本港會舉辦多項大型活動，包括復辦的大坑舞火龍、香港美酒佳餚巡禮等。旅發局宣布，一連串節目將由中秋節延續到年底的聖誕和除夕夜，11月起更會向訪港旅客送出100萬份餐飲消費券，又會在內地社交媒體抖音和小紅書，吸引內地旅客來港消費和推介城市漫遊路線。旅遊業議會認為，復辦已停辦數年的活動仍對旅客有新鮮感，又相信夜間乘車劃一兩元可推動更多人晚間外出。

旅發局表示，旗艦盛事於未來數個月將「浪接浪」登場，包括因疫情停辦數年的大坑舞火龍、國慶煙花匯演、香港美酒佳餚巡禮和明年農曆新年花車巡遊等，又計劃於10月加強對內地和海外市場宣傳節日體驗，以及在旅遊旺區、公共交通增添萬聖節的節日裝飾等。聖誕節會繼續推出「香港繽紛冬日巡禮」，在維港旁邊豎立巨型聖誕樹，以及在除夕夜倒數放煙花。

旅客20元搭開篷巴遊港九

旅客方面，旅發局將花1億元，11月起向訪港旅客派發100萬份、每份值100元的夜間餐飲消費券，供他們在指定酒吧和食肆使用，同時在11月至明年1月推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，只需20元便可乘搭3條指定路線，穿梭港九多個景點、地標和欣賞香港夜色。

此外，旅發局計劃與內地網上旅遊及社交平台合作，推出「抖音香港旅遊節」，甚至邀請不同內地博主乘高鐵來港城市漫遊，然後在「小紅書」介紹。

建議晚上8時後兩元乘車

對於「香港夜繽紛」部分活動被指是舊酒新瓶，旅遊業議會主席徐王美倫回應稱，正是活動在疫情數年未有舉辦，對旅客會有新鮮感、近日反應良好，又說活動剛推出，社會需要時間看見成效。她又說，旅議會建議3條過海隧道晚間減隧道費、公共交通晚上8時後提供二元乘車優惠，以推動更多人在晚上外出。

下周便是一連8日的內地「十一黃金周」，旅議會指內地旅客旅遊習慣已改變，連同匯率和機票價格等因素影響，保守估計會有100萬名內地旅客訪港，較五一黃金周多40萬。