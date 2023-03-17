旅發局料今年訪港旅客可達疫前46%　擬再邀楊紫瓊宣傳「你好香港」

隨著香港全面復常，香港旅遊發展局今(17日)預測，2023年全年訪港旅客數字約為2,580萬次，約為疫情前2017至2019年平均旅客數字的46%。然而本港旅遊業復甦，需要先解決本地旅行社、航空業、酒店業等人手短缺問題。另外，港元強亦勢令旅客訪港成本變相增加；而區域旅遊業競爭激烈，亦令業界實際恢復步伐存在極大不確定性。

擬邀楊紫瓊宣傳「你好香港」

而為推動本地旅遊業復甦，旅發局曾經邀請出爐奧斯卡影后楊紫瓊宣傳香港，惟當時未能夾期。旅發局總幹事程鼎一透露，會待她下半年來港時，尋求合作，為「Hello Hong Kong」計劃宣傳。而局方將會延續「Hello Hong Kong(你好，香港)」計劃，並陸續推出逾330條由業界、藝人、KOL 拍攝的短片，介紹香港嶄新景點及多元體驗。有關短片將分階段，在全球至少3,000個不同媒體的平台播放，預計覆蓋全球2億人次。 另外，香港機場管理局及航空公司，由3月起已陸續送出50萬張機票，旅發局亦會全力協助宣傳。