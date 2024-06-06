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2024-06-06 04:30:21
日報

旅發局端午五大焦點活動 灣仔端午主題無人機 尖沙咀設消暑美食街

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旅發局端午節活動

「香港國際龍舟邀請賽」將於下周末上演。(旅發局提供)

端午節將至，旅發局宣布在維港兩岸推出五大活動。打響頭炮的是周六(8日)於尖沙咀星光大道舉辦的「嚐味當夏美食街」活動，屆時10個檔攤帶來本地特色消暑飲品和甜品。此外，下周一端午節(10日)當晚，灣仔海濱將有以節日為主題的無人機表演，屆時多架無人機將於上空拼湊出以粽子和龍舟等主題的圖案。而下周六及日(15及16日)則在尖東上演「香港國際龍舟邀請賽」，逾170支隊伍參賽。

由周六至本月16日，尖沙咀星光大道將有「嚐味當夏美食街」，10個攤檔將帶來本地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、冷萃咖啡、椰子甜品、冬甩等，中午12時至晚上9時開放，並會設置LINE FRIENDS打卡點，同場會銷售多款專為龍舟盛事設計的香港限定紀念品。

旅發局端午節活動

端午節當晚灣仔海濱有無人機演出。(旅發局提供)

灣仔一周兩匯演

在端午節當晚，灣仔海濱上演以端午節慶為主題無人機表演，拼湊出端午卡通粽子、龍舟競渡等不同動態圖案。下周六(15日)晚上8時，灣仔亦會上演海上煙火表演，將會出現笑臉圖案和HK字樣。兩場匯演當晚，旅發局會在傍晚6時至晚上8時，在灣仔海濱免費派發雪糕。

端午節當然少不了龍舟比賽。本月15及16日一連兩天，尖東海旁上演年度盛事「香港國際龍舟邀請賽」，屆時將有超過170支來自12個國家及地區的隊伍參賽。除了內地、澳門和香港等隊伍參賽；亦有來自海外的隊伍包括新加坡、日本、阿拉伯聯合酋長國、泰國等，亦新增慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃。而粵港澳大灣區錦標賽及18區盃亦再度舉辦，廣受歡迎的扮嘢大賽亦繼續上演。

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