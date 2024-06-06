旅發局端午五大焦點活動 灣仔端午主題無人機 尖沙咀設消暑美食街

端午節將至，旅發局宣布在維港兩岸推出五大活動。打響頭炮的是周六(8日)於尖沙咀星光大道舉辦的「嚐味當夏美食街」活動，屆時10個檔攤帶來本地特色消暑飲品和甜品。此外，下周一端午節(10日)當晚，灣仔海濱將有以節日為主題的無人機表演，屆時多架無人機將於上空拼湊出以粽子和龍舟等主題的圖案。而下周六及日(15及16日)則在尖東上演「香港國際龍舟邀請賽」，逾170支隊伍參賽。

由周六至本月16日，尖沙咀星光大道將有「嚐味當夏美食街」，10個攤檔將帶來本地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、冷萃咖啡、椰子甜品、冬甩等，中午12時至晚上9時開放，並會設置LINE FRIENDS打卡點，同場會銷售多款專為龍舟盛事設計的香港限定紀念品。