旅發局維港水上音樂會最後一輪12場門票 明早10時搶飛 王菀之周國賢等參與表演

維港水上音樂會25組歌手樂隊演出

新一輪12場音樂會將在7月22日(星期六)、7月23日(星期日)、7月29日(星期六)、7月30日(星期日)、8月5日(星期六)及8月6日(星期日)舉行，每晚上演兩場，分為三大主題，包括「硬地搖滾」派對、廣東流行匯和「電音狂熱」，25組歌手樂隊演出。其中廣東流行匯，包括糖妹、OscarTao、陳明憙、王菀之、陳葦璇、JNYBeatz、陳健安和周國賢等。

早前成功領維港水上音樂會門票可再次領取

有興趣市民，即日起可於DiscoverHongKong網站登記帳戶，明早10時起開始以先到先得方式領取門票，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票（每場一套兩張門票）。早前成功領取門票欣賞過首8場演出的用戶，亦可再次領取門票，隨時有機會享受獨一無二的夏日音樂盛宴。