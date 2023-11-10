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2023-11-10 16:18:20

旅發局與亞洲名導合作推微電影 展現香港旅遊魅力

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微電影《香港‧夢旅情》導演姜允成先生（圖左）及微電影《緣份擲公字》導演 Cathy GarciaSampana 女士（圖右）出席於香港舉行的首映禮。

微電影《香港‧夢旅情》導演姜允成先生（圖左）及微電影《緣份擲公字》導演 Cathy GarciaSampana 女士（圖右）出席於香港舉行的首映禮。

香港旅遊發展局（旅發局）邀請三名亞洲導演拍攝三套以香港為主題的微電影，展現香港獨特魅力，並會在當地以電影場景為主題，宣傳香港旅遊。

主攻泰菲韓三大亞洲客市場

微電影系列名為《亞洲名導的香港景深》，片長約1小時，是今年香港亞洲電影節的參展電影之一。微電影由三個亞洲主要市場泰國、菲律賓及南韓的知名電影導演創作，向旅客呈現香港酒吧夜遊魅力、地道特色及藝術景點等，吸引他們跟著電影場景，來港感受及發掘更多全新有趣的體驗。

微電影今日於香港公映兩場後，將分別於首爾、曼谷及馬尼拉作首映，並於亞洲區內電視及網上串流平台播放。

旅發局與亞洲名導合作推微電影 展現香港旅遊魅力 微電影《香港‧夢旅情》導演姜允成先生（圖左）及微電影《緣份擲公字》導演 Cathy GarciaSampana 女士（圖右）出席於香港舉行的首映禮。 微電影《香港‧夢旅情》導演姜允成先生（左三）、微電影《緣份擲公字》導演 Cathy GarciaSampana女士（右三）、旅遊事務專員沈鳳君女士（左二）、旅發局總幹事程鼎一先生（右二）、 旅發局副總幹事葉貞德女士（左一）及 CJ ENM Hong Kong 董事總經理鄭星勳先生（右一） 合影。 微電影《香港‧夢旅情》導演姜允成先生（左三）、微電影《緣份擲公字》導演 Cathy GarciaSampana女士（右三）、旅遊事務專員沈鳳君女士（右二）、旅發局總幹事程鼎一先生（右一）、 香港亞洲電影節總監 Didi Wu 女士（左二）及 CJ ENM Hong Kong 董事總經理鄭星勳先生 （左一）一同主持首映禮。 旅發局與亞洲名導合作推微電影 展現香港旅遊魅力 旅發局與亞洲名導合作推微電影展現香港旅遊魅力 南韓 - 《香港・夢旅情》 旅發局與亞洲名導合作推微電影展現香港旅遊魅力 泰國 - 《姊妹》 旅發局與亞洲名導合作推微電影展現香港旅遊魅力 菲律賓 - 《緣份擲公字》

三地製作團隊今年來港 遊走景點拍攝

參與名導包括《出貓特攻隊》泰國導演納塔屈彭皮里亞、《你好・愛・再見》 菲律賓導演 Cathy Garcia-Sampana 及《犯罪都市》南韓導演姜允成。三地製作團隊在今年先後來港，遊走多個充滿特色的地方拍攝，以不同手法呈現香港旅遊特色。

菲律賓微電影《緣分擲公字》

菲律賓微電影《緣分擲公字》講述菲律賓男仔邂逅來港尋找真愛少女的故事，導演Cathy特地安排這對螢幕情侶遊走香港的藝文景點，包括西九文化區M+、西貢壁畫街、香港藝術館及中環PMQ等，

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南韓微電影《香港、夢旅情》

南韓微電影《香港、夢旅情》講述飽受失眠折磨的惠琳一覺醒來從南韓穿越到香港的故事，導演姜允成稱寫劇本時搜尋了有關香港的資料，當中最具代表性可以見到的是1881、維港、中式帆船張保仔號、茶餐廳。

泰國微電影《姊妹》

泰國微電影《姊妹》講述泰國姊妹來港找尋病重爸爸的舊情人，透過兩名主角遊走港島多間特色酒吧、大館及多條街道，展現迷人夜香港。

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