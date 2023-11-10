旅發局與亞洲名導合作推微電影 展現香港旅遊魅力

香港旅遊發展局（旅發局）邀請三名亞洲導演拍攝三套以香港為主題的微電影，展現香港獨特魅力，並會在當地以電影場景為主題，宣傳香港旅遊。
主攻泰菲韓三大亞洲客市場
微電影系列名為《亞洲名導的香港景深》，片長約1小時，是今年香港亞洲電影節的參展電影之一。微電影由三個亞洲主要市場泰國、菲律賓及南韓的知名電影導演創作，向旅客呈現香港酒吧夜遊魅力、地道特色及藝術景點等，吸引他們跟著電影場景，來港感受及發掘更多全新有趣的體驗。
微電影今日於香港公映兩場後，將分別於首爾、曼谷及馬尼拉作首映，並於亞洲區內電視及網上串流平台播放。
三地製作團隊今年來港 遊走景點拍攝
參與名導包括《出貓特攻隊》泰國導演納塔屈彭皮里亞、《你好・愛・再見》 菲律賓導演 Cathy Garcia-Sampana 及《犯罪都市》南韓導演姜允成。三地製作團隊在今年先後來港，遊走多個充滿特色的地方拍攝，以不同手法呈現香港旅遊特色。
菲律賓微電影《緣分擲公字》
菲律賓微電影《緣分擲公字》講述菲律賓男仔邂逅來港尋找真愛少女的故事，導演Cathy特地安排這對螢幕情侶遊走香港的藝文景點，包括西九文化區M+、西貢壁畫街、香港藝術館及中環PMQ等，
南韓微電影《香港、夢旅情》
南韓微電影《香港、夢旅情》講述飽受失眠折磨的惠琳一覺醒來從南韓穿越到香港的故事，導演姜允成稱寫劇本時搜尋了有關香港的資料，當中最具代表性可以見到的是1881、維港、中式帆船張保仔號、茶餐廳。
泰國微電影《姊妹》
泰國微電影《姊妹》講述泰國姊妹來港找尋病重爸爸的舊情人，透過兩名主角遊走港島多間特色酒吧、大館及多條街道，展現迷人夜香港。