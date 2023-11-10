旅發局與亞洲名導合作推微電影 展現香港旅遊魅力

微電影《香港‧夢旅情》導演姜允成先生（圖左）及微電影《緣份擲公字》導演 Cathy GarciaSampana 女士（圖右）出席於香港舉行的首映禮。

香港旅遊發展局（旅發局）邀請三名亞洲導演拍攝三套以香港為主題的微電影，展現香港獨特魅力，並會在當地以電影場景為主題，宣傳香港旅遊。 主攻泰菲韓三大亞洲客市場 微電影系列名為《亞洲名導的香港景深》，片長約1小時，是今年香港亞洲電影節的參展電影之一。微電影由三個亞洲主要市場泰國、菲律賓及南韓的知名電影導演創作，向旅客呈現香港酒吧夜遊魅力、地道特色及藝術景點等，吸引他們跟著電影場景，來港感受及發掘更多全新有趣的體驗。

微電影今日於香港公映兩場後，將分別於首爾、曼谷及馬尼拉作首映，並於亞洲區內電視及網上串流平台播放。

三地製作團隊今年來港 遊走景點拍攝 參與名導包括《出貓特攻隊》泰國導演納塔屈彭皮里亞、《你好・愛・再見》 菲律賓導演 Cathy Garcia-Sampana 及《犯罪都市》南韓導演姜允成。三地製作團隊在今年先後來港，遊走多個充滿特色的地方拍攝，以不同手法呈現香港旅遊特色。 菲律賓微電影《緣分擲公字》 菲律賓微電影《緣分擲公字》講述菲律賓男仔邂逅來港尋找真愛少女的故事，導演Cathy特地安排這對螢幕情侶遊走香港的藝文景點，包括西九文化區M+、西貢壁畫街、香港藝術館及中環PMQ等，