旅發局辦「哈囉威香港」推廣 太空館入夜千變萬化 發光電車隨街走

香港兩個主題公園每年均有應節活動，旅發局亦湊熱鬧，推出「哈囉威香港」宣傳推廣，當中發光主題電車周五起港島區穿梭；太空館於10月下旬一連兩星期每晚有光影造型，變成巨型南瓜、菠蘿包等。雪糕車則變身「南瓜車」於10月31日晚上在中環8號碼頭免費派贈雪糕。

旅發局指，「哈囉威香港」有4大驚喜點，當中由10月18至31日一連兩星期，位於尖沙咀的香港太空館將於每晚8時15分至10時30分，在音樂配襯下，再透過光影變化變身為巨型南瓜、白色幽靈、菠蘿包、銀河及蝙蝠等造型，料成市民和旅客萬聖節打卡焦點之一。旅發局更會安排不定時舉行快閃街頭表演，與市民及旅客互動。

萬聖夜辦電車巡遊表演 「鬼怪」在「叮叮」開派對

港島方面，則有「哈囉威香港」發光主題電車行駛，發光主題電車周五(11日)起換上應節新裝，不分日夜穿梭港島。萬聖夜(31日)更會舉行電車巡遊表演，一眾「鬼怪」將在派對「叮叮」與市民和旅客見面。