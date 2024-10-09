旅發局辦「哈囉威香港」推廣 太空館入夜變身南瓜、菠蘿包

踏入10月，香港萬聖節氣氛漸濃，除兩個主題公園有應節活動外，旅發局推出「哈囉威香港」宣傳推廣，當中發光主題電車周五起港島區穿梭；太空館於10月下旬一連兩星期每晚有光影造型，變成巨型南瓜、菠蘿包等。雪糕車則變身「南瓜車」於10月31日晚上在中環8號碼頭免費派贈雪糕。旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局今年繼續策劃「哈囉威香港」推廣，注入更多活力和創意，增添全城萬聖節氣氛。

旅發局指，「哈囉威香港」有4大驚喜點，當中由10月18至31日一連兩星期，位於尖沙咀的香港太空館將於每晚8時15分至10時30分，在音樂配襯下，再透過光影變化變身為巨型南瓜、白色幽靈、菠蘿包、銀河及蝙蝠等造型，料成市民和旅客萬聖節打卡焦點之一。旅發局更會安排不定時舉行快閃街頭表演，與市民及旅客互動。

港島方面，則有「哈囉威香港」發光主題電車行駛，發光主題電車周五(11日)起換上應節新裝，不分日夜穿梭港島。萬聖夜(31日)更會舉行電車巡遊表演，一眾「鬼怪」將在派對「叮叮」與市民和旅客見面。

萬聖夜中環派雪糕

旅發局會於香港國際機場、港鐵車站、旅客諮詢中心、多個商場陸續增加節慶主題裝飾；而一輛雪糕車變裝為「南瓜車」，在10月18、19、25、26日(周五及六)晚和萬聖夜(31日)於銅鑼灣、尖沙咀及旺角街頭現身。在萬聖夜(31日)晚上7至10時，更於中環8號碼頭(近摩天輪)免費派發雪糕。

製美食攻略盼刺激晚間消費

旅發局總幹事程鼎一表示，香港每年10月萬聖節氣氛濃厚，城中各樣活動充滿特色，吸引不少旅客訪港。旅發局今年繼續策劃「哈囉威香港」推廣，注入更多活力和創意，增添氣氛，並製作香港深宵美食攻略及搜羅物超所值的餐飲優惠，冀為市民及旅客創造節日歡樂時光，同時刺激晚間消費。優惠清單上載至旅發局網站。