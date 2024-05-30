旅發局邀古天樂和宣萱拍新廣告　重新演繹「今時今日咁嘅服務態度係唔得㗎」

為提升訪港旅客體驗，旅發局針對業界、社區及公眾3個層面分階段推廣好客之道。旅發局6月初將推出全新宣傳片，重新演繹劉德華當年「今時今日咁嘅服務態度係唔得㗎」的廣告口號。

旅發局表示，宣傳片主題為「做多一步 好客之道」，涵蓋餐飲、零售和交通業3大篇章。旅發局昨日(5月29日)發放預告片段，片中以「戲中戲」的手法，由年輕演員胡子彤、吳肇軒、林熙彤及劉沛蘅演繹經典廣告金句「今時今日咁嘅服務態度係唔得㗎」。

昔日螢幕情侶古天樂及宣萱再合作

廣告參演藝人還包括昔日螢幕情侶古天樂及宣萱、鄧麗欣等，他們在不同場景拍攝宣傳片，當中在茶餐廳，女顧客鄧麗欣拿走放在椅上的手袋，令古天樂有位置坐下，顯示市民也可做多些，而茶餐廳侍應胡子彤等的服務到位；鞋店店員對古天樂貼心服務，為他預備多一對大半碼的運動鞋；的士司機在乘客未上車前主動開車門，並調較冷氣風口位，讓一頭大汗的古天樂舒服一些，亦貼心地為乘客找出目的地位置。