旅發局邀請「小紅書博主」穿梭廟街　大讚吃喝玩樂一條龍

旅發局為傳統廟街之旅注入新動力，本月15日起推出為期半年的全新廟街推廣活動，除推介富有歷史的油麻地天后廟、廟街獨有的地道街頭文化外，還結合美食與藝術兩大元素，帶來「食聚廟街」及「藝綴廟街」特色活動。旅發局近日邀請多名擁逾萬粉絲的「小紅書博主」，穿梭廟街發掘隱藏的文化寶藏，他們形容廟街「吃喝玩樂一條龍」，可深切體會香港地道文化。

「小紅書博主」先參觀一級歷史建築油麻地天后廟，了解廟宇歷史及廟街背後蘊藏的市井文化；其後轉到40年歷史的涼茶舖，一嚐最正宗的傳統涼茶，認識龜苓膏及火麻仁等涼茶的種類及功效。一眾「博主」入夜後遊走廟街夜市，體驗「食聚廟街」，享受地道港式「掃街」文化，一嚐傳統缽仔糕及和牛肉燥飯脆筒等港式新滋味，並感受「藝綴廟街」，於具廟街特色的全新發光裝置「打卡」留念。「博主」填飽肚子後更與歌檔及靈雀占卜師傅互動交流，盡享平民娛樂。