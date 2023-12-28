旅發局邀請「小紅書博主」穿梭廟街　大讚吃喝玩樂一條龍

旅發局為傳統廟街之旅注入新動力，本月15日起推出為期半年的全新廟街推廣活動，除推介富有歷史的油麻地天后廟、廟街獨有的地道街頭文化外，還結合美食與藝術兩大元素，帶來「食聚廟街」及「藝綴廟街」特色活動。旅發局近日邀請多名擁逾萬粉絲的「小紅書博主」，穿梭廟街發掘隱藏的文化寶藏，他們形容廟街「吃喝玩樂一條龍」，可深切體會香港地道文化。
「小紅書博主」先參觀一級歷史建築油麻地天后廟，了解廟宇歷史及廟街背後蘊藏的市井文化；其後轉到40年歷史的涼茶舖，一嚐最正宗的傳統涼茶，認識龜苓膏及火麻仁等涼茶的種類及功效。一眾「博主」入夜後遊走廟街夜市，體驗「食聚廟街」，享受地道港式「掃街」文化，一嚐傳統缽仔糕及和牛肉燥飯脆筒等港式新滋味，並感受「藝綴廟街」，於具廟街特色的全新發光裝置「打卡」留念。「博主」填飽肚子後更與歌檔及靈雀占卜師傅互動交流，盡享平民娛樂。
「博主」大讚行程別具特色，指會向內地「粉絲」及旅客分享廟街行程「貼士」。其中美食「博主」Vanessa(Vanessa莎莎生活志)，以往曾到訪廟街吃炒辣蟹。她說現時廟街具新鮮感，夜市美食攤檔款式多元化，彷如置身台灣夜市，建議先看想吃甚麼再與朋友分頭購買。她又形容歌檔歌者熱情賣力演唱，現場人潮絡繹不絕、氣氛熱鬧，形容到訪廟街能體驗「接地氣」、具市井氣息和驚喜。Vanessa特別推薦到訪的市民和遊客與攤檔檔主互動交流，她說「一個城市最重要的載體就是人，如果能夠跟當地人有更多接觸，了解當地人生活，相較於單純拍照和購物的行程更具意義。」
「博主」認為靈雀占卜是神奇體驗
至於攝影「博主」 Hatter(帽匠 HatterWei)首度深入廟街，對於靈雀占卜，他指從未看過這種占卜形式，形容有雀鳥從籠子裏跳出來幫忙挑籤文是挺神奇的體驗。他又說一直以為廟街只賣旅遊紀念品，但原來歷史文化風味如此濃厚，經發光裝置點綴後更見新活力，推薦遊客可藉尋覓裝置「打卡」時，慢慢探索社區。他說「香港是一個多元城市，不單只有購物，更是匯聚城市風景、自然景觀和人民風貌於一身，新舊交替兼容，可說是百看不厭」。