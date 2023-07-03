旅發局邀6海外大廚來港享美饌 澳洲中菜名廚︰大開眼界

澳洲肉批、菲律賓Adobo(醋烹雞)均是國際知名名菜，若將香港飲食元素融入，又會擦出甚麼火花呢？香港旅遊發展局日前邀請6名來自泰國、菲律賓、日本、澳洲及美國的頂級名廚來港，先品嘗香港美食，藉此引發他們創作靈感，並盼大廚們可將香港中西匯聚的美食文化帶返當地。其中來自菲律賓及澳洲廚師參觀上環海味街後，擬將花膠、海參等中國傳統食材，融匯入他們經典菜式，製作創意融合菜式。

一行名廚於6月25至29日到港品嘗香港美饌，如炸子雞、北京烤鴨、傳統盆菜、米芝蓮認證的食府和酒吧等，之後到上環走訪海味街，了解香港海味食材，更與食肆餐廳總廚交流經驗。來自菲律賓的名廚Margarita Forés稱，與香港廚師的交流獲益良多，從種種佳餚中感受香港美食的魅力，認為中西匯萃的飲食文化是香港獨有的特點；又指知悉不少外國廚師來港開餐廳，若想品嘗外國美食，「不用去歐洲，香港也能品嘗」。

來自澳洲在當地開設粵系中菜餐廳的名廚Dan Hong亦笑稱，「雖然世界各地都有中菜餐廳，但在香港品嘗的味道是無可匹敵」，形容這次訪港之旅非常精彩，特別是走訪海味街的行程，看到琳琅滿目的山珍海味感到驚喜。他稱「本身已知道海味貴，但未想過價錢會如此驚人」，深度認識後更覺得大開眼界。

訪港之旅亦設點心工作坊，富臨飯店行政總廚黃隆滔及點心部主管林國威即場教授獻技，並示範烹飪咕嚕肉等香港經典小菜。Margarita及Dan皆表示體驗過後對香港食物更加尊敬。對整個行程，Dan笑言「每天都有新啟發」，期待將今次經驗融入自己的未來菜譜內，透露擬把海參加入澳洲肉批，更想嘗試製作炸子雞等菜餚。而Margarita亦計劃將花膠加入菲律賓名菜Adobo內，期望有不一樣的「碰撞」。

除體驗飲食文化外，大廚亦曾到西九文化區等參觀，他們大讚香港擁有豐富藝術及購物文化。Margarita指，有菲律賓的朋友會為藝術而特意訪港；Dan稱香港購物天堂美譽不負盛名，透露自己亦特意到「波鞋街」買球鞋。