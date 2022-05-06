旅發局重推賞你遊、賞你住　8萬名額五月中起分階段報名

旅發局今日舉行簡報會，宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣，頭炮項目是重推「賞你遊」和「賞你住」，名額合共8萬個。由即日起，市民在本地實體零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，可在5月中至6月分階段報名或訂購。

旅發局指，市民由即日開始，在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，儲起最多兩張機印收據，將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃港幣500元折扣優惠。雖然 「賞你遊香港」之前因第五波疫情押後，但旅發局表示市民憑2021年12月10日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。