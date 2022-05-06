旅發局重推賞你遊、賞你住　8萬名額五月中起分階段報名

旅發局今日舉行簡報會，宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣，頭炮項目是重推「賞你遊」和「賞你住」，名額合共8萬個。由即日起，市民在本地實體零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，可在5月中至6月分階段報名或訂購。
旅發局指，市民由即日開始，在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，儲起最多兩張機印收據，將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃港幣500元折扣優惠。雖然 「賞你遊香港」之前因第五波疫情押後，但旅發局表示市民憑2021年12月10日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。
旅發局主席彭耀佳博士表示，疫情轉趨平穩，加上政府逐步放寬社交距離措施，經濟活動及大型盛事紛紛重啟，旅發局冀藉此契機，向本地及全球超過3,200名業界代表，闡述香港最新的復常情況和發展，例如新景點和推廣活動等，並期望與業界攜手，共同宣傳正面信息，維持香港的國際曝光。
程鼎一：推全新「夏日同賞．就在香港」推廣活動
旅發局總幹事程鼎一亦宣布，推出全新推廣活動「夏日同賞．就在香港」，將分三階段透過全城食、住、買、玩活動和浪接浪的優惠，重振社會正面氛圍 和刺激本地經濟，為業界締造商機。活動以「賞你遊香港」和「賞你住」揭開序幕，並會在本月中舉辦以文化藝術為主題的「藝聚香港」推廣。待防疫措施進一步放寬，旅發局會推出以特區成立25周年為主題的優惠及多項大型活動。