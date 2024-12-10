旅發局除夕跨年倒數 維港上空綻放12分鐘煙花匯演

今年12月31日除夕夜，旅發局續舉辦跨年倒數，維港上空將有長達12分鐘煙花匯演；5艘躉船及16艘浮船將組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花，包括首次在香港展示、糅合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」。除煙花匯演外，3座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，發放共4次「許願流星」，讓市民旅客許下新年願望。
2024除夕跨年倒數煙花闊度長1,300米，市民或旅客身處港島由中環至北角，九龍半島則由西九龍至尖東海旁均能清晰欣賞。旅發局提供8個建議最佳觀賞位置，包括九龍有西九文化區、文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園；港島方面則有中環海濱、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園和東岸公園主題區。
旅發局透露，煙花續由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳親自參與設計；將透過演繹大自然的不同形態，包括茁壯成長的茂密大樹、變幻莫測而具生命力的瀑布、璀璨耀眼的祥雲，貫穿煙花匯演主題「幸福樂章」。匯演特別呈獻矚目煙花特效，包括首次在香港展示、糅合包含紅、綠、黃、藍、紫及橙色的彩煙，加上銀閃煙花的「七彩祥雲」。另一亮點是「繁花盛放」，此煙花特效採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，將五層煙花同一時間在不同高度爆破，有如鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好圓滿家園。
此外，3座港島地標建築的樓頂於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，讓市民旅客許下新年願望。香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘供參與者一同倒數至午夜12時。
因應跨年活動，保安局指，擬延長羅湖口岸及深圳灣口岸等服務時間，而安排有待內地相關部門審批。