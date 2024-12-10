旅發局除夕跨年倒數 維港上空綻放12分鐘煙花匯演

今年12月31日除夕夜，旅發局續舉辦跨年倒數，維港上空將有長達12分鐘煙花匯演；5艘躉船及16艘浮船將組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花，包括首次在香港展示、糅合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」。除煙花匯演外，3座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，發放共4次「許願流星」，讓市民旅客許下新年願望。

2024除夕跨年倒數煙花闊度長1,300米，市民或旅客身處港島由中環至北角，九龍半島則由西九龍至尖東海旁均能清晰欣賞。旅發局提供8個建議最佳觀賞位置，包括九龍有西九文化區、文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園；港島方面則有中環海濱、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園和東岸公園主題區。