旅發局除夕邀國際歌手獻唱 光影匯演迎2026 稱「旅客喜歡有深度氛圍」

全球各大城市正緊鑼密鼓籌備迎接2026年。香港旅遊發展局今年取消除夕煙花，改於中環遮打道舉行跨年倒數活動，以歌手演出及長達三分鐘的光影匯演迎接新一年。旅發局表示，光影表演雖與煙火效果不同，但旅客喜歡「多層次、有深度」的氛圍，預料活動仍具吸引力。 跨年倒數將於12月31日晚上11時28分至元旦凌晨0時10分，在遮打道行人專用區舉行，主題為「新希望、新開始」。國際殿堂級組合Air Supply、本地歌手馮允謙及雲浩將登台獻唱，兒童合唱團與香港警察樂隊亦會參與。

八幢地標上演光影匯演 八幢地標建築，包括香港大會堂高座、香港會所大廈、終審法院大樓、太子大廈及滙豐總行大廈外牆，將投射巨型倒數時鐘，與市民一同倒數20秒，隨後上演三分鐘「光影匯·中環」表演，向本地及全球觀眾送上新年祝福。遮打花園及愛丁堡廣場將設直播區，透過大屏幕及音響即時播放節目。尖沙咀文化中心外牆及灣仔會展外牆亦會投影巨型倒數鐘，直播盛況。

洪忠興：光影表演在視覺效果上與煙火不同 旅發局首席顧問洪忠興指出，光影表演在視覺效果上與煙火不同，但根據早前「香港繽紛冬日巡禮」的反應，旅客對光影演出十分喜愛，認為能營造「多層次、有深度」的氛圍，因此相信光影演出配上歌手獻唱，活動仍能吸引旅客和市民。他同時澄清，活動不會設悼念宏福苑大火的環節。

除夕封路安排 因應遮打道倒數活動，警方將分三階段封路。港島交通部總督察劉俊豪表示，第一階段由當晚6時起，遮打道畢打街至昃臣道一段及雪廠街部分路段禁止車輛進入；晚上8時30分起，封路範圍擴展至遮打道昃臣道至美利道一段、昃臣道部分路段、無名路及會所街。若人流持續增加，警方將啟動第三階段，屆時龍和道、愛丁堡廣場、康樂廣場、干諾道中部分路段、畢打街隧道及琳寶徑均會封閉。 此外，除夕下午2時至元旦上午5時，蘭桂坊核心區域包括德己立街、蘭桂坊、榮華里、和安里、威靈頓街及安蘭街亦會率先封路，禁止車輛進入。若人流增加，晚上將啟動第二階段，封路範圍擴展至擺花街、閣麟街、士丹利街、雲咸街、皇后大道中部分路段及附近街道。

基於維港兩岸沒有煙花匯演，西九龍區內沒有預定大型封路計劃，但警方會密切留意人流及車流狀況，如有需要，可能短時間內在尖沙咀及西九文化區實施人流管制及特別交通安排，涉及臨時改道及道路封閉。 多項跨年活動同步舉行 除夕夜全港亦有多項跨年活動同步舉行，包括香港迪士尼樂園的「跨年倒數對時刻」及西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會。 元旦稍後冷鋒抵華南 另外，天文台今日表示，預料一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及周末氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色逐漸好轉。受季候風持續影響，下周初天晴乾燥，早上仍然相當清涼。